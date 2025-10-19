Rétro et style : la Casio CA-500WEBF, un hommage parfait à Retour vers le Futur !

Préparez-vous à voyager dans le temps ! Casio rend hommage à « Retour vers le Futur » avec une édition spéciale qui va faire frissonner les fans. La CA-500WEBF, reprenant le design culte des montres calculatrices des années 80, s’habille aux couleurs de la DeLorean.

Entre boutons colorés évoquant les circuits temporels et gravures subtiles, cet accessoire rétro futé nous transporte directement à Hill Valley. Sortie prévue le 21 octobre 2025 – de quoi devenir le héros de votre propre aventure !

Casio et « Retour vers le Futur » : la montre qui défie le temps

Quarante ans après sa sortie, « Retour vers le Futur » continue d’inspirer notre présent. Pour célébrer cet anniversaire en 2025, Casio s’associe à l’univers culte de Robert Zemeckis dans une collaboration aussi ingénieuse que la DeLorean de Doc Brown.

La marque réinvente son mythique modèle CA-500, cette calculatrice-bracelet indémodable des années 1980, aux couleurs du voyage temporel. Le résultat ? Un accessoire qui fait bien plus qu’indiquer l’heure : il vous transporte directement à Hill Valley.

Une DeLorean au poignet

Le design de cette édition spéciale est un véritable hommage aux fans avertis. Le cadran reproduit avec génie les feux arrière et la plaque d’immatriculation « OUTATIME » de la célèbre voiture.

Les boutons de la calculatrice, aux couleurs vives, s’inspirent directement des circuits temporels utilisés pour régler la destination. Même le fond du boîtier participe à la magie, gravé du fameux condensateur de flux – la pièce maîtresse permettant les sauts dans le temps. Chaque détail compte.

Entre nostalgie et modernité

Avec son boîtier et son bracelet argenté, cette CA-500 conserve une élégance discrète qui lui permet de passer du bureau aux sorties entre amis sans détonner. La boucle du bracelet arbore fièrement le logo du film, rappelant l’origine de son inspiration. Fonctionnelle, elle intègre toutes les capacités de la version originale : calculatrice à huit chiffres, chronomètre, alarme et calendrier, le tout avec une étanchéité et une autonomie éprouvées.

Un collector à dégainer

Casio pousse le concept jusqu’à l’emballage, présentant la montre dans un étui spécial en forme de cassette VHS – un clin d’œil nostalgique au support qui a fait découvrir le film à toute une génération. En édition limitée, cette pièce unique saura ravir les collectionneurs comme les simples amoureux du film. Son lancement est prévu pour le 21 octobre 2025, au prix de 133,30 euros soit 115 livres, sur le site de Casio UK.

L’avenir n’a jamais été aussi proche

Cette collaboration s’inscrit dans une série de partenariats populaires de Casio, après ceux avec PAC-MAN ou Stranger Things. Plus qu’un accessoire, cette montre incarne l’optimisme intemporel du film : avoir foi en l’avenir tout en savourant le présent. De quoi ajouter une pointe d’espièglerie à chacune de vos journées, et peut-être vous donner l’impression que, comme Marty McFly, votre propre avenir est entre de bonnes mains.

