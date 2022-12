Pays-Bas / États-Unis : comment regarder le match gratuitement en streaming ?

Qualifiés pour la huitième de finale de la Coupe du monde 2022, les Pays-Bas et les États-Unis vont s’affronter ce samedi 3 décembre à 16h au Khalifa Stadium à Doha. Découvrez dans ce guide comment regarder gratuitement cette rencontre qui promet déjà de nous mettre des étoiles plein les yeux.

Absents du Mondial 2018, les néerlandais ont à cœur de briller pour cette nouvelle saison de la Coupe du monde et terminent premier de leur poule avec sept points au compteur. L’équipe américaine, championne de la dernière Gold Cup, a aussi validé son ticket pour les huitièmes de finale. Vous souhaitez regarder le match Pays-Bas/États-Unis, mais vous n’êtes pas abonné à BeIN Sports ? Découvrez sans plus attendre comment profiter pleinement de cette compétition sans payer le moindre centime.

Comment regarder le match Pays-Bas/États-Unis gratuitement ? La télévision publique belge RTBF diffuse gratuitement l’intégralité des matchs de la coupe du monde 2022. Voici comment y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Regarder le match Pays-Bas/États-Unis : l’intégralité de cette rencontre sur les chaînes étrangères

Après une victoire mémorable face à la Croatie, la sélection batave de Ronald Koeman entend bien défier les champions en titre pour la Coupe du monde 2022. Les Pays-bas s’est d’ailleurs hissé haut la main parmi les 16 meilleures équipes de la compétition et ont tous les atouts pour renverser la donne. Face à eux, on retrouve les États-Unis, plus au taquet que jamais pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale.

Vous pouvez regarder le match Pays-bas/États-Unis en streaming direct sur la chaîne publique RTBF, le diffuseur officiel de la Coupe du monde 2022 en Belgique. Outre la chaîne belge, vous avez également la possibilité de regarder le match sur les chaînes de télévision gratuites dans d’autres pays. Vous pouvez ainsi regarder gratuitement tous les matchs de la Coupe du Monde 2022. À condition toutefois d’utiliser un VPN comme NordVPN.

De fait, grâce à cette solution, vous pourrez modifier votre emplacement virtuel en vous connectant aux serveurs du pays et profiter d’une adresse IP locale. Vous avez ainsi la possibilité de contourner le géo-blocage et de regarder la chaîne que vous voulez depuis la France ou l’étranger sur tous vos appareils (ordinateur, tablette ou encore smartphone).

Voici l’adresse de quelques sites et le pays où vous pouvez connecter votre VPN pour profiter du match gratuitement :

RTBF (Belgique) : https://www.rtbf.be/

RTS (Suisse) : https://www.rts.ch/

ORF (Autriche) : https://orf.at/

ARD1 (Allemagne) : https://www.vrt.be/nl/

BBC iPlayer (Royaume-Uni) : https://www.bbc.co.uk/iplayer

SBS On Demand (Australie) : https://www.sbs.com.au/ondemand/

À noter que parmi ses chaînes, seules RTS et RTBF proposent des commentaires en français.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Comme vous le savez sans doute déjà, dans l’Hexagone, cette rencontre tant attendue entre les Pays-Bas et les États-Unis ne sera diffusée en clair que sur BeIN Sports. Bien sûr, il faudra souscrire à un abonnement pour pouvoir profiter pleinement de ce programme. En revanche, d’autres plateformes comme RTBF, RTS, ORF, ServusTV retransmettront le match en direct depuis Khalifa Stadium à Doha.

De ce fait, il faudra utiliser un bon VPN pour le streaming pour pouvoir regarder le match Pays-Bas/États-Unis gratuitement et en temps réel. En définitive, seul un réseau privé virtuel vous permettra de regarder légalement cette rencontre via une plateforme se trouvant dans un autre pays.

Avec ses 30 jours d’essai gratuit, NordVPN se présente comme le VPN le plus adapté pour profiter de ce match et toutes les rencontres de la Coupe du monde 2022 sans débourser le moindre euro. Avec ce VPN, vous pouvez accéder à l’intégralité du championnat depuis votre PC, Mac, smartphone ou tablette.

Bon à savoir :

En plus de vous permettre de regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement et en direct, NordVPN vous donne la possibilité de débloquer d’autres compétitions sportives grâce aux chaînes étrangères.

Pays-Bas vs États-Unis : tout ce qu’il faut savoir avant de regarder le match

Quand sera diffusé le match ?

Le match Pays-Bas / États-Unis est prévu le samedi 03 décembre 2022 à 16 h.

Où la compétition se déroulera-t-elle ?

Le match se déroule au stade au Khalifa Stadium à Doha.

Qui est le diffuseur officiel de cette rencontre ?

Cette fois-ci encore, la FIFA a choisi TF1 et BeIN Sports pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde en France. TF1 n’a prévu de retransmettre que 32 matchs de la compétition. De ce fait, la chaîne nationale ne vous permettra pas de regarder le match Pays-Bas/États-Unis de ce samedi. Concrètement, seule BeIN Sports diffusera cette rencontre en direct en France.