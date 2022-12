Maroc / Espagne : comment regarder le match gratuitement en streaming ?

Hakim Ziyech a déjà fait des miracles chez Chelsea, saura-t-il mener le drapeau du Maroc à la victoire contre les Espagnols ? Découvrez comment regarder le match Maroc/Espagne gratuitement.

C’est la deuxième fois que le Maroc se retrouve contre l’Espagne dans l’histoire de la Coupe du monde. La première fois en phase éliminatoire de la compétition de 2018 se terminant par un match nul avec l’égalisation de Lago Aspas à la dernière minute. L’interview du milieu de terrain Gavi annonce qu’après sa défaite contre le Japon, le Maroc va subir la tempête hispanique. Découvrez dans cet article comment voir en direct cet affrontement, que vous soyez en France ou à l’étranger.

Comment regarder le match Maroc/Espagne gratuitement ? Vous pourrez suivre l’intégralité des matchs de la Coupe du monde 2022 gratuitement ainsi que la rencontre entre match le Maroc et Espagne sur la télévision publique belge RTBF. Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Regarder le match Maroc/Espagne gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour cette 22e édition de la Coupe du monde, la FIFA a vendu les 28 meilleures affiches de la compétition à TF1. Dont l’intégralité des matchs de l’équipe de France. De son côté, BeIN Sports a acheté l’intégralité des droits de diffusion du championnat mondial. En ce qui concerne la rencontre entre les Lions de l’Atlas (Maroc) et la Roja (Espagne), il sera accessible uniquement sur BeIN sport. Il faudra ainsi souscrire à un abonnement pour ne rien rater de cette rencontre en France.

Heureusement, la Coupe du monde 2022 est également diffusée dans le monde entier sur diverses chaînes gratuites comme la RTBF, RTS ou encore ServusTV. Seulement ces chaînes restreignent l’accès à leur plateforme aux connexions avec adresse IP étrangère. Pour contourner cette limitation, il faudra ainsi utiliser un VPN comme NordVPN. De fait, ce service vous permet de choisir un serveur dans le pays où vous souhaitez regarder le match et disposer d’une adresse IP locale.

Voici l’adresse de quelques sites et le pays où vous pouvez connecter votre VPN pour pouvoir regarder le match Maroc/Espagne gratuitement :

RTBF (Belgique) : https://www.rtbf.be/

RTS (Suisse) : https://www.rts.ch/

BBC iPlayer (Royaume-Uni) : https://www.bbc.co.uk/iplayer

Abema TV (Japon) : https://abema.tv/

ARD1 (Allemagne) : https://www.vrt.be/nl/

DR (Danemark) : https://www.dr.dk/drtv/

iTV (Royaume-Uni) : https://www.itv.com/

SBS On Demand (Australie) : https://www.sbs.com.au/ondemand/

ORF (Autriche) : https://orf.at/

RAI (Italie) : https://www.raiplay.it/dirette

Nos (Pays-Bas) : https://www.npostart.nl/live

RTE2 (Irlande) : https://www.rte.ie/player/onnow/channel/RTE2/66546216064

ServusTV (Autriche) : https://www.servustv.com/

RTP (Portugal) : https://www.rtp.pt/play/direto/rtp1

RTVE (Espagne) : https://www.rtve.es/

VRT (Belgique) : https://www.vrt.be/nl/

ZDF (Allemagne) : https://www.zdf.de/

Pourquoi utiliser un VPN ?

Il ne reste plus que 4 matchs pour cette 8e de finale de la coupe du monde 2022. Le suspens est à son paroxysme. Le Japon sera contre la Croatie, le Brésil face à la Corée du Sud, le Portugal affrontera la Suisse et le Maroc, qui s’est qualifié pour la première fois depuis 36 ans en phase finale, s’oppose à l’Espagne.

Des matchs diffusés sur presque toutes les chaînes nationales mondiales hormis celui de la France (TF1) qui ne va retransmettre que les matchs des bleus. Seul BeIN Sports diffusera le face à face entre le Maroc et l’Espagne. Toutefois, si vous ne souhaitez pas vous abonner à ce service, vous pouvez voir les matchs autrement en passant par un VPN.

Cette solution vous permet de vous connecter à un serveur distant depuis votre ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV et de modifier votre emplacement géographique virtuel. Dans les faits, le VPN dispose de nombreux serveurs avec lesquels vous pouvez vous connecter à différents pays. Ainsi, cet outil va vous permettre de sélectionner un serveur dédié à la Coupe du Monde de la FIFA dans l’un des pays qui diffusent gratuitement le match et débloquer l’accès comme si vous étiez sur le territoire.

Maroc/Espagne : FAQ sur la compétition

À quelle heure sera diffusé le match Maroc/Espagne ?

Le match de la Coupe du monde Maroc VS Espagne aura lieu ce mardi 6 décembre à 16 h 00.

Où se déroule cette rencontre ?

La rencontre se déroule à l’Education City Stadium de Doha.

Qui est le diffuseur officiel de ce face à face entre le Maroc et l’Espagne en France ?

Comme TF1 n’a acheté qu’un coffret des 28 plus belles rencontres de la Coupe du monde 2022 et ne retransmettra pas le match Maroc et Espagne, 8ᵉ de finale ne sera diffusée en direct que sur BeIN Sports 1.