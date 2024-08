Ligue 1 : Comment regarder les matchs gratuitement ?

La Ligue 1 est de retour et avec elle l'excitation des grands matchs qui captiveront les fans de tout le pays ! Que vous soyez supporter acharné ou simple amateur, cette saison promet son lot de moments forts. Mais comment en profiter sans vous ruiner ? Découvrez comment regarder la Ligue 1 gratuitement.

La Ligue 1, un écrin pour les talents du monde entier. Ce championnat, qui attire les regards des plus grands clubs européens, est un véritable tremplin pour les futures stars du ballon rond. Durant 34 jours de compétition, l'imprévisible sera roi et les surprises au rendez-vous.

Comme nous le savons, le football, c'est avant tout une passion. Et la passion, ça ne se paye pas ! Alors, oubliez les abonnements coûteux et retrouvez l'essence même du foot : le partage, l'émotion et le plaisir de vivre ensemble des moments uniques. Alors, comment profiter de cette fête du football sans se ruiner ? On vous dit tout.

Comment regarder la Ligue 1 gratuitement ? Si la chaîne brésilienne CazéTV via Youtube diffuse gratuitement l'ensemble des matchs de la Ligue 1, il faudra disposer d'une adresse IP local pour y accéder. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Visionner librement les matchs sur https://www.youtube.com/@CazeTV/ Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Ligue 1 : Le championnat qui fait vibrer la France

La Ligue 1, c'est l'histoire du football français. Des légendes y ont écrit les plus belles pages et de nouvelles émergent chaque saison. Dans les coulisses, les transferts se multiplient. Les rivalités historiques, les enjeux du classement, la course au titre… Tout est réuni pour faire de chaque rencontre un moment intense.

Entre tacles ravageurs, retournements de situation et buts en fin de match, qui aura les nerfs assez solides pour résister à la pression ? Quel jeune talent explosera aux yeux du monde ? Quelle équipe saura surmonter les aléas d'un championnat si imprévisible ?

Le PSG, roi incontesté, se prépare à défendre son royaume. Mais l'OM, revanchard, est prêt à l'assaut. Parviendra-t-il à renverser la hiérarchie ? Le LOSC, Nice et Monaco ont eux aussi affûté leurs griffes. Mais attention aux outsiders !

Le RC Lens, le Stade rennais et l'Olympique lyonnais ont les armes pour créer la surprise. Et que dire des promus – Angers, Auxerre et Saint-Étienne – bien décidés à bousculer la hiérarchie ! Ces trois ovnis du championnat débarquent avec la ferme intention de s'installer durablement parmi l'élite.

Bien sûr, en Ligue 1, rien n'est jamais joué d'avance. Un simple but encaissé, une erreur d'arbitrage ou une blessure peuvent tout changer. Les renversements de situation sont monnaie courante dans ce championnat impitoyable où la moindre défaillance est fatale.

Alors, prêts à vivre une saison inoubliable ? Des rebondissements à chaque journée, des exploits individuels, des collectifs soudés, des émotions fortes… La Ligue 1 vous réserve son lot de surprises. Ne manquez sous aucun prétexte le moindre match, car chaque journée pourrait bien bouleverser tous les pronostics !

La programmation à venir de l'événement

Planifiez dès maintenant votre saison de Ligue 1. Voici les dates à retenir dans les semaines à venir :

2e journée :

Paris SG vs Montpellier – 23/08 à 20h45

Lyon vs Monaco – 24/08 à 17h00

Lille vs Angers – 24/08 à 19h00

Saint-Étienne vs Le Havre – 24/08 à 21h00

Lens vs Brest – 25/08 à 15h00

Strasbourg vs Rennes – 25/08 à 17h00

Nantes vs Auxerre – 25/08 à 17h00

Nice vs Toulouse – 25/08 à 17h00

Marseille vs Reims – 25/08 à 20h45

3e journée :

Lyon vs Strasbourg – 30/08 à 20h45

Brest vs Saint-Étienne – 31/08 à 17h00

Montpellier vs Nantes – 31/08 à 19h00

Toulouse vs Marseille – 31/08 à 21h00

Monaco vs Lens – 01/09 à 15h00

Le Havre vs Auxerre – 01/09 à 17h00

Reims vs Rennes – 01/09 à 17h00

Angers vs Nice – 01/09 à 17h00

Lille vs Paris SG – 01/09 à 20h45

4e journée (week-end du 14 septembre 2024) :

Strasbourg vs Angers

Auxerre vs Monaco

Paris vs Brest

Toulouse vs Le Havre

Lens vs Lyon

Saint-Étienne vs Lille

Marseille vs Nice

Rennes vs Montpellier

Nantes vs Reims

5e journée (week-end du 21 septembre 2024) :

Lyon vs Marseille

Angers vs Nantes

Montpellier vs Auxerre

Brest vs Toulouse

Monaco vs Le Havre

Rennes vs Lens

Lille vs Strasbourg

Nice vs Saint-Étienne

Reims vs Paris

Où regarder la Ligue 1 gratuitement ?

Vous rêvez de vibrer au rythme de la Ligue 1 mais votre budget est limité ? Pas de stress ! Qui a dit qu'il fallait faire chauffer sa carte bleue pour vivre sa passion ? Entre amis, en famille ou seul devant votre écran, il existe plein de façons de profiter du spectacle sans se priver.

CazéTV a décidé de mettre les petits plats dans les grands en retransmettant gratuitement l'intégralité de la Ligue 1 sur YouTube. Vous avez ainsi toutes les clés en main pour ne rien manquer ! En effet, la chaîne brésilienne va continuer de nous régaler avec le championnat de France jusqu'en 2027. De quoi découvrir de nouveaux talents et suivre les exploits de nos clubs tricolores sur la scène européenne

Pour rappel, derrière cette plateforme se cache l'histoire fascinante de Casimiro Miguel, un jeune Brésilien complètement mordu de football. Dès qu'un match était programmé, impossible pour lui de rester de marbre. Mais très vite, il s'est rendu compte que suivre sa passion devenait un luxe. Avec les abonnements payants qui se multipliaient, le commun des mortels peinait à accéder au sport.

Animé par la volonté de démocratiser l'accès au sport, il a créé une plateforme gratuite pour tous les passionnés. Aujourd'hui, la communauté des fans de sport a trouvé en CazéTV un lieu d'échange et de partage unique.

Et ce n'est que le début ! Avec des projets d'expansion et de diversification à l'international, CazéTV est bien décidée à continuer de bousculer les codes.

Pour l'heure, la plateforme est géobloquée dans de nombreux pays, y compris la France. Mais, pas de panique ! Un VPN pour le streaming vous ouvrira les portes de ce paradis du foot. Préparez-vous à vibrer à chaque but, à chaque action, comme si vous étiez dans les tribunes !

Autres chaînes gratuites qui diffuseront la Ligue 1

Outre CazéTV, d'autres chaînes vous offrent la diffusion gratuite de tous les matchs, même depuis l'autre côté de l'Atlantique !

Caliente TV, une chaîne YouTube basée au Mexique, détient également les droits de la Ligue 1 dans cette région. Résultat, la chaîne mexicaine propose tous les matchs en direct, gratuitement ! Avec une simple notification, vous êtes informé avant le coup d'envoi et vous ne manquez rien de l'action.

Il est vrai que Caliente TV pourrait bien un jour passer au modèle payant, mais pour le moment, tout est gratuit ! Une sacrée aubaine pour les fans de la Ligue 1 qui veulent suivre les exploits de leurs équipes favorites sans mettre la main au portefeuille.

Petit hic, cependant : Caliente TV, comme beaucoup de chaînes sportives, est exclusive. Elle ne laisse entrer que ceux qui sont sur son territoire ! Mais ne désespérez pas ! Il existe un moyen de lever le voile : le VPN. Cette solution permet de changer virtuellement votre localisation et de profiter des matchs en direct.

Regarder la Ligue 1 gratuitement : quel VPN choisir ?

Élu produit de l'année 2024, NordVPN est le champion toutes catégories pour accéder au meilleur du streaming mondial. C'est LE choix des fans de foot qui veulent voir la Ligue 1 en direct, sans se prendre la tête. Super rapide, ultra-sécurisé et facile à prendre en main, il vous ouvre les portes de plateformes de streaming gratuites comme CazéTV, même si elles sont réservées à certains pays. Avec NordVPN, le monde du football est à portée de clic.

Grâce à ses 6 300 serveurs répartis dans 111 pays, le VPN assure une performance optimale pour le streaming en direct. Fini les buffers et les décalages ! Vous pouvez regarder la Ligue 1 en toute fluidité, où que vous soyez dans le monde. Naviguez également en toute discrétion. Grâce à un cryptage de niveau militaire AES 256-bits et à des protocoles de sécurité robustes comme OpenVPN et NordLynx, votre identité en ligne est totalement masquée. Dites adieu aux traqueurs et aux publicités ciblées !

D'autres options avancées sont également là pour assurer votre sécurité en ligne. Grâce à Onion Over VPN, fusionnez votre trafic avec le réseau Tor pour une anonymisation maximale. Combinez cette fonctionnalité avec le Double VPN pour chiffrer vos données deux fois et les serveurs obfuscated pour contourner les blocages les plus tenaces.

Par ailleurs, NordVPN , c'est aussi une expérience utilisateur poussée à son paroxysme. Son interface intuitive et son support client ultra-réactif vous permettent de profiter pleinement de tous les avantages du VPN, sans vous prendre la tête.

FAQ sur la Ligue 1

Quand se déroule la saison 2024-2025 ?

La saison de Ligue 1 a débuté le week-end du 16 août 2024 et s'achèvera le 17 mai 2025.

Combien de journées de championnat y aura-t-il ?

Comme chaque année, la compétition se déroule sur 34 journées. Il y a aura des pauses pour les matchs internationaux et les compétitions de coupe. La trêve hivernale sera entre le 16 décembre 2024 et le 4 janvier 2025.

