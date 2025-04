UFC Vegas 105, c’est la promesse d’un combat où l’un des deux combattants va finir sur le sol, abattu, après avoir réalisé que ses illusions ne suffisent pas. Emmett, l’homme au pouvoir destructeur, contre Murphy, l’invincible qui risque de vite déchanter. La défaite n’est jamais loin. Voici comment regarder UFC Fight Night: Emmett vs. Murphy gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night: Emmett vs. Murphy gratuitement ? Emmett va chercher le chaos avec ses frappes lourdes, pendant que Murphy tentera de le punir à la moindre ouverture. Et le meilleur dans tout ? Canal Goat vous donne toutes les clés pour regarder Emmett vs. Murphy gratuitement, et vu la tension, ce face-à-face pourrait bien être le clou du spectacle. Voici comment vivre l'intensité du combat sans la moindre barrière : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l'évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr

Deux cogneurs, une cage, et aucune place pour les excuses. Josh Emmett, le vétéran au punch nucléaire, revient pour rappeler qu’il n’est pas prêt à devenir un marchepied. En face, Lerone Murphy, l’Anglais invaincu, veut faire taire ceux qui pensent qu’il n’a pas le calibre pour briller au sommet. Une guerre de nerfs, de puissance et de fierté.

Emmett frappe comme un train lancé à pleine vitesse, mais Murphy n’a jamais connu la défaite. Alors, qui va tomber le premier ? Le doute n’a pas sa place ici. À l’UFC Vegas 105, ça va cogner sec—et ça, personne n’y échappera.

Emmett vs. Murphy : un choc sans retour en arrière

Qu’on se le dise : Emmett vs. Murphy, ce n’est pas un combat pour les âmes sensibles. Au rendez-vous : du sang, de la sueur, et peut-être même un peu de larmes – et on ne parle pas de larmes de joie.

Josh Emmett, c’est l’incarnation du chaos. À 39 ans, il n’a plus le temps pour les faux-semblants. Il frappe pour démolir, point final. Et avec sa droite nucléaire, il peut faire basculer dans une autre dimension en un éclair. On parle d’un combattant qui n’a pas peur de se manger des coups tant qu’il peut en rendre trois fois plus. Mais voilà : l’usure, ça n’épargne personne. Et après deux défaites brutales, la question est simple : Emmett a-t-il encore l’essence pour allumer l’incendie, ou est-il juste une mèche trop courte prête à s’éteindre ?

En face, Lerone Murphy adore briser les ambitions des vétérans fatigués. Invaincu, glacial, clinique : ce challenger combat comme s’il cochait des cases sur une liste de victimes. Il n’a peut-être pas la frappe d’un marteau-piqueur comme Emmett, mais il est précis – et la précision, c’est ce qui finit toujours par te cueillir quand ton menton commence à fatiguer. Lui, il n’a qu’un objectif : grimper au sommet, et s’il faut piétiner Emmett pour ça, il ne va pas trembler.

Alors, ça se joue comment ?

Si Emmett impose son rythme infernal, c’est une question de temps avant que Murphy ne goûte au sol. Mais si ce dernier garde sa distance, s’il étire le combat et joue l’érosion, son adversaire risque de s’effondrer sous son propre poids. Explosion ou dissection chirurgicale : c’est là que se joue tout le suspense.

Dans tous les cas, peu importe l’issue, ce combat va laisser des cicatrices. L’un veut prouver qu’il n’est pas fini, l’autre veut prouver qu’il est l’avenir.

Programmation de l’événement

Carte principale

Josh Emmett (États-Unis) vs Lerone Murphy (Angleterre) : Poids plume – Combat principal

Cortavious Romious (États-Unis) vs ChangHo Lee (Corée) : Poids coq

Kennedy Nzechukwu (Nigeria) vs Martin Buday (Slovaquie) : Poids lourd

Torrez Finney (États-Unis) vs Robert Valentin (Suisse) : Poids moyen

Brad Tavares (États-Unis) vs Gerald Meerschaert (États-Unis) : Poids moyen

Pat Sabatini (États-Unis) vs Joanderson Brito (Brésil) : Poids plume

Préliminaires

Rhys McKee (Irlande) vs Daniel Frunza (Roumanie) : Poids welter

Diana Belbita (Roumanie) vs Dione Barbosa (Brésil) : Poids mouche féminin

Loma Lookboonmee (Thaïlande) vs Ariane Carnelossi (Brésil) : Poids paille féminin

Ode’ Osbourne (Jamaïque) vs Luis Gurule (États-Unis) : Poids mouche

Vanessa Demopoulos (États-Unis) vs Talita Alencar (Brésil) : Poids paille féminin

Davey Grant (Angleterre) vs Daniel Santos (Brésil) : Poids coq

Victor Henry (États-Unis) vs Pedro Falcão (Brésil) : Poids coq

Canal Goat et VPN : le combo gagnant pour regarder UFC Fight Night : Emmett vs. Murphy gratuitement

Ce soir, c’est un choc brutal entre deux machines programmées pour faire mal. Deux trajectoires opposées, mais une seule issue : l’un grimpe, l’autre tombe. Et l’événement est disponible gratuitement – enfin, pour ceux qui savent où chercher.

D’un côté, Josh Emmett. Un vétéran qui frappe comme s’il avait des comptes à régler avec le monde entier. Chaque combat est une dernière chance, chaque coup doit compter. S’il trébuche ce soir, c’est la fin des espoirs de titre. Il le sait, nous le savons, et Murphy compte bien l’y pousser.

En face, Lerone Murphy, un prédateur froid, invaincu et affamé. Il ne joue pas. Chaque combat est une étape vers la domination. Et ce soir, il n’est pas venu pour respecter les anciens. Il veut faire tomber Emmett, briser la hiérarchie, imposer son nom au sommet. À ses yeux, ce n’est pas une légende qu’il affronte, c’est juste un obstacle de plus à abattre.

La bonne nouvelle ? Ce combat est diffusé gratuitement sur Canal Goat et pas n’importe comment. Profitez d’une qualité HD parfaite, des ralentis impeccables et des commentateurs qui respirent le MMA. Rien à payer, aucune coupure – juste l’intensité pure, comme si vous y étiez.

Le problème ? La chaîne est bloquée en France. Pendant que le public brésilien savoure le spectacle, il faut se contenter de résumés flous et de spoilers. À moins d’avoir un VPN pour le streaming. Un simple clic et l’accès à Canal Goat devient aussi facile que de franchir une porte ouverte.



A ce titre, NordVPN est le passe-partout ultime. Plus de 7 400 serveurs dans 118 pays sont à votre service. Il suffit de vous connecter sur un serveur brésilien, et Canal Goat devient accessible comme si vous étiez au cœur de São Paulo, bière en main, prêt à vivre l’enfer de l’Octogone.

Regarder UFC Fight Night : Emmett vs. Murphy gratuitement – FAQ

Quand aura lieu l’UFC Fight Night : Emmett vs. Murphy ?

L’événement se déroulera dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 avril 2025.

00h00 (heure française) : Début des combats préliminaires

03h00 (heure française) : Début de la carte principale

Où se déroule l’événement ?

L’UFC Fight Night : Emmett vs. Murphy aura lieu au UFC APEX à Las Vegas, Nevada (USA).

