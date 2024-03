[BON PLAN] – Découvrez l’offre exclusive sur l’écran portable ASUS ZenScreen !

Profitez dès maintenant d'une offre inédite sur l'ASUS ZenScreen MB166C ! Avec ses performances de pointe et son design portable, cet écran est l'allié idéal pour le télétravail et le gaming. Ne manquez pas cette occasion unique.

Promotion imparable, économisez gros sur l'ASUS ZenScreen

C'est le moment de faire des économies ! L'ASUS ZenScreen MB166C est maintenant à 139,99 euros au lieu de 199 euros. C'est une réduction de 30%, soit 60 euros d'économie directe. Améliorez votre espace de travail ou de jeu à petit prix.

Ce n'est pas tout ! On vous offre la possibilité de payer votre nouvel ecran portable en quatre fois sans frais. Profitez dès maintenant de cette flexibilité de paiement pour équiper votre bureau ou votre espace de jeu.

Achetez en toute confiance

Achetez l'ASUS ZenScreen sans la moindre hésitation. Avec sa garantie constructeur de trois ans, vous êtes assuré d'un investissement sécurisé et durable. Laissez vos soucis de côté et profitez pleinement de votre nouveau moniteur.

Les qualités particulières de l'ASUS ZenScreen

Design ultrafin et polyvalence incomparable

Ce modèle redéfinit la mobilité. Son design ultrafin et léger vous permet de l'emporter partout. Que vous soyez en voyage d'affaires ou en vacances, votre moniteur vous suit sans encombre.

Le moniteur ASUS ZenScreen offre une connectivité sans faille via USB-C, compatible avec une multitude d'appareils. Basculer entre le mode portrait et paysage devient un jeu d'enfant avec le support dépliable et la détection automatique de position.

Haute qualité d'affichage

Vivez une expérience visuelle sans précédent avec la dalle IPS de 15,6 pouces en Full HD. Les couleurs sont plus vives et les angles de vision larges. Que ce soit pour le travail ou le divertissement, la qualité d'image est au rendez-vous.

Technologie Eye Care pour un confort visuel

Les longues heures devant l'écran ne seront plus un problème. Grâce aux technologies Flicker-Free et Low Blue Light, certifiées par TÜV Rheinland, l'ASUS ZenScreen garantit un confort visuel optimal, réduisant la fatigue oculaire.

Cette promotion exclusive est une chance à ne pas rater pour tous ceux qui cherchent à combiner mobilité, qualité d'affichage et confort d'utilisation. L'ASUS ZenScreen MB166C est plus qu'un simple moniteur. C'est votre partenaire de productivité et de divertissement, maintenant à un prix plus accessible que jamais.

