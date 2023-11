Les enfants, explorez votre imagination avec ce projecteur magique

L’invention française, le projecteur TIKINO, révolutionne votre manière de vivre l’histoire animée à travers une immersion innovante. Le géant Bayard Jeunesse se joint à ce mouvement afin d’offrir aux enfants des moments de rêve, de musique, de danse et tout cela grâce à des contenus de première qualité.

Découvrez le projecteur Tikino pour enfant

Imaginez une boîte de contes qui peint une image plus grande que nature. Notre projecteur, créé spécifiquement pour les enfants de 3 à 8 ans, est ergonomique, robuste et sûr. Il est livré avec une myriade de contenus divertissants (des contes, du yoga, des découvertes) qui garantissent d’innombrables heures d’éblouissement sans écran. Une raconteuse d’histoires qui sait utiliser l’image pour faire la différence.



Contenus variés et créativité accrue

Un outil moderne à mi-chemin entre le jouet et la boîte à histoires pour initier les enfants de 3 à 10 ans à la magie des contes animés grandeur nature sans lumière bleue, favoriser leur créativité et leur procurer des moments de tranquillité.

Munis de cette lanterne portative et de sa riche bibliothèque numérique, vos enfants peuvent apprécier les images sans craindre les dommages liés à la surexposition aux écrans électroniques. C’est 24 fois moins de lumière bleue par rapport à une tablette.

Un jouet moderne pour l’éveil des enfants

Le projecteur est solide et évolutif selon l’âge et les goûts. Les animations lentes conviennent parfaitement à la perception visuelle et au développement du cerveau des enfants.

Il offre une projection au format 16/9ème sur le mur ou le plafond ainsi qu’un mode enceinte audio disponible sans projection, nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour une petite démonstration.

Catalogue enchanté en collaboration avec Bayard Jeunesse

Un catalogue ludique et imagé pour stimuler l’enthousiasme des enfants et des adultes, avec 4 collections thématiques en collaboration avec Bayard Jeunesse :

– Les Belles Histoires des tout petits : ces histoires amusantes et charmantes sont légèrement animées pour émerveiller les enfants dès 3 ans. Nous proposons aussi une variété de contenus en anglais avec « Storybox », en partenariat avec Bayard Jeunesse

– Les comptines de Toupie : La projection Tikino facilite les chorégraphies et encourage les parents à se joindre au karaoké avec des paroles défilantes.

– Mes Petits Docs : une collection de livres de Stéphanie Leduc qui aborde chaque sujet de manière simple et ludique. Désert, Handicap, Animaux de la savane, Espace, Dauphins, Maisons du monde : cette compilation comprend 6 petits films.

– Les Animaux à la loupe : Une fascinante série documentaire pour découvrir les animaux de notre planète. Un formidable support pour aider les enfants à explorer la faune et la flore qui nous entourent de manière engageante et intelligente.

Les prix des contenus varient entre 3,99€ et 12€, le prix du projecteur étant de 199,90€.

Communiqué du presse du 09 Novembre 2023