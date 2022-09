Princesse Leia : sa robe de mariée dans Star Wars enfin dévoilée officiellement

Les fans de Star Wars peuvent enfin avoir un aperçu de la robe de mariée que la Princesse Leia a portée pour s’unir avec Han Solo.

Han et Leia, le fameux couple de Star Wars a survécu à plusieurs missions dangereuses dont deux assauts contre un Deathstar. Ils se sont par la suite mariés, mais les fans n’ont eu aucun aperçu de ces moments heureux. C’est ce qu’apporte le nouveau livre « La Princesse et le Scélérat ». Il parle de ces jours heureux et notamment du mariage de Han Solo et de la princesse Leia.

Les révélations de « La Princesse et le Scélérat »

Le livre « La Princesse et le Scélérat » retrace tout ce qui s’est passé entre le Retour du Jedi et le Réveil de la Force. On y retrouve toutes les histoires des rebelles après la chute de l’Empire et les jours heureux de Han et Leia semblent même y être de courte durée. Les noces du couple y sont même racontées de long en large jusqu’à leur lune de miel sur la luxueuse croisière Halcyon. C’est aussi dans ce livre qu’enfin, les fans ont un aperçu de comment était la princesse Leia dans sa robe de mariée.

EXCLUSIVE: Leia's wedding dress from #StarWars has been revealed. For fans left wondering what really happened after “Return of the Jedi," the new novel “Star Wars: The Princess and the Scoundrel” has the answer. https://t.co/KruOXqDdXZ pic.twitter.com/SF8zLjdFQd — Variety (@Variety) August 29, 2022

La robe en question était d’un vert doux à thème floral. Des fleurs identiques à celles ornant l’extérieur du temple, décorent son dos. Fluide, elle épousait ses formes tout en lui laissant libre de ses mouvements. D’autant plus que ses fentes sur les côtés laissent entrevoir les lacets de ses bottes de fourrure blanche courant jusqu’à ses genoux.

La princesse Leia portait aussi un bouquet de fleurs sauvages noué avec le même cordon que celui qu’elle avait dans les cheveux. Elle arbore une coiffure en couronne avec le reste de sa chevelure retombant en cascade sur son dos. Des fleurs sauvages elles aussi viennent l’agrémenter sur les deux côtés de sa tête.

La princesse Leia portait une robe de mariée évoquant la planète Endor (à ne pas confondre avec Andor, la prochaine série Star Wars) sur laquelle s’est tenu le mariage.