Samsung Freestyle 2 : le premier projecteur adapté aux gamers ?

Les premiers avis en ligne salut la nouvelle version du projecteur nomade de Samsung : le Freestyle 2. Entre autres, ses capacités pour le gaming se démarquent.

Il n’y a pas beaucoup de différences significatives entre le modèle original et le projecteur de deuxième génération, mais voici quelques points à noter : La fonction Smart Edge Blending vous permet de combiner deux projecteurs Freestyle pour créer une grande image avec un support pour les contenus en format large avec un ratio d’aspect de 29.3 :9, une télécommande solaire au lieu de celle à piles, une mémoire accrue pour des performances plus rapides, et la différence la plus notable – le Samsung Gaming Hub.

Le Samsung Gaming Hub : le rêve des gamers nomades

Ce qui est vraiment intéressant avec le Samsung Gaming Hub, c’est que vous n’avez pas besoin d’une console physique pour jouer à des jeux ; il vous suffit du Freestyle 2, d’une connexion Internet et d’une manette de jeu. Les services de streaming cloud tels qu’Xbox, GeForce Now, Luna et autres sont toutefois nécessaires à la souscription, bien que des jeux gratuits soient également disponibles dès le départ.

Des performances surprenantes pour une expérience de jeu agréable

Le Samsung Freestyle 2 a impressionné par sa qualité d’image ainsi que sa capacité à faire la mise au point automatiquement, qu’il soit projeté sur un plafond incliné ou un écran de projection. Le processus de configuration et l’expérience de streaming seraient également excellents.

L’utilité du Samsung Freestyle 2 au-delà du gaming

Si vous êtes un gamer qui souhaite jouer à divers titres sans avoir besoin d’une console, le Samsung Freestyle 2 constitue une excellente option qui vous permettra de jouer à des jeux lors de séances en plein air, pendant vos vacances ou simplement lorsque vous serez en déplacement.

Un projecteur idéal pour les soirées cinéma en extérieur

En dehors du gaming, si vous recherchez un projecteur Samsung Freestyle pour vivre des expériences cinématographiques intenses, sachez que les caractéristiques techniques du modèle de première génération sont assez similaires à celles de ce nouveau modèle. Cela signifie que vous pouvez économiser de l’argent tout en bénéficiant d’une qualité de projection exceptionnelle et saisissante lors de vos projections nocturnes en plein air.

Des améliorations notables pour un projecteur polyvalent

Les améliorations apportées au Samsung Freestyle 2, telles que la télécommande solaire, la fonction Smart Edge Blending et l’augmentation de la mémoire, rendent ce projecteur encore plus attrayant pour un large éventail d’utilisateurs. Conclusion : un choix judicieux pour les fans de jeux vidéo nomades.

En résumé, le Samsung Freestyle 2 s’avère être un excellent choix pour ceux qui souhaitent combiner portabilité et performances dans un seul dispositif. Que vous soyez adepte des jeux vidéo ou simplement à la recherche d’un projecteur adapté à vos besoins cinématographiques lors de soirées entre amis, le Samsung Freestyle 2 se positionne comme une option incontournable sur le marché des projecteurs portables.