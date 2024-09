Pratique, ce scooter Velocifero est désormais disponible en version électrique

Vous cherchez une alternative aux véhicules roulant à l'énergie fossile ? Le nouveau scooter électrique Velocifero Tennis E se distingue comme une solution pratique et respectueuse de l'environnement. Ce modèle a tout pour séduire les citadins désireux de réduire leur empreinte carbone sans renoncer au confort.

Caractéristiques du scooter électrique Velocifero Tennis E

Un moteur performant et une batterie amovible

Sous son look rétro se cache une technologie moderne. Le Velocifero Tennis E est équipé d'un moteur électrique intégré dans la roue arrière. D'une puissance de 5 kW, il développe un couple impressionnant de 175 Nm. Ceci permet au scooter d'atteindre une vitesse maximale de 85 km/h. Ce véhicule motorisé à deux roues est fait pour naviguer avec aisance dans le trafic urbain.

Un des atouts majeurs réside dans sa double batterie amovible. Grâce à cette configuration, le scooter offre jusqu'à 80 km d'autonomie. Une fois déchargées, les batteries se retirent et se rechargent facilement chez soi. Cette particularité permet au conducteur d'éviter les longues attentes aux bornes de recharge publique.

Des dimensions compactes et un design soigné

Adapté aux conditions urbaines, le scooter électrique Tennis E de Velocifero affiche des dimensions compactes. Elles facilitent son maniement et son stationnement. L'engin possède effectivement un empattement de seulement 1 326 millimètres et une hauteur de selle de 820 mm. De ce fait, il s'insère aisément dans les espaces restreints. Ses roues d'une taille de 12 pouces assurent une bonne stabilité sur tous les types de routes.

Esthétiquement, le Tennis E allie modernité et nostalgie. Son apparence old school ne laisse pas indifférent et rappelle les scooters classiques tout en intégrant des éléments contemporains. Cette combinaison unique attire tant les jeunes que les nostalgiques des deux-roues vintage.

Un véhicule avec un usage quotidien sans compromis

L'utilisation quotidienne du Velocifero Tennis E est pensée pour offrir le maximum de confort. Le constructeur a bien rembourré la selle pour une assise agréable, même lors des trajets plus longs. Le large plancher permet de transporter quelques sacs de courses sans gêne. Par conséquent, le scooter électrique Tennis E de Velocifero est un allié indispensable pour les commissions quotidiennes. En outre, le scooter dispose de rangements spacieux sous la selle et d'un top case optionnel. Ces espaces supplémentaires sont idéaux pour ranger un casque, des gants ou autres objets personnels.

La sécurité n'est pas en reste avec ce scooter électrique de la marque italienne. Il dispose de freins à disque efficaces à l'avant et à l'arrière. Ils garantissent des arrêts sûrs et rapides. De plus, les suspensions avant et arrière absorbent bien les chocs et offrent une conduite fluide sur les routes accidentées. En outre, les phares LED assurent une visibilité optimale de jour comme de nuit. De leur côté, les clignotants bien positionnés rendent chaque manœuvre plus sécuritaire. La prise en main du scooter est intuitive grâce à un tableau de bord numérique lisible qui affiche toutes les informations essentielles.

Scooter électrique Tennis E de Velocifero, autres points forts

Opter pour le Velocifero Tennis E contribue à la protection de l'environnement. En choisissant un modèle électrique, on réduit significativement les émissions de CO2. Il permet en même temps de diminuer les polluants liés à la combustion de l'essence. Un geste simple mais efficace pour améliorer la qualité de l'air dans les grandes villes. Les scooters électriques sont, pour la plupart, silencieux. Ceci aide à diminuer la pollution sonore. Rouler silencieusement ajoute au plaisir de conduire et participe à rendre la ville plus paisible pour tous ses habitants.

Le scooter électrique Velocifero Tennis E représente également un investissement économique intéressant. L'électricité utilisée pour recharger les batteries coûte nettement moins cher que l'essence. Cela entraîne des économies sur les frais de carburant qui deviennent rapidement conséquents. Les coûts d'entretien sont aussi réduits avec ce véhicule motorisé. Contrairement aux moteurs thermiques, les moteurs électriques nécessitent moins de maintenance. De fait, ils ont moins de pièces mobiles sujettes à l'usure.

Une nouvelle philosophie de transport avec le Tennis E

Adopter un scooter électrique comme le Velocifero Tennis E, c'est faire un pas vers un mode de vie plus durable. C'est aussi ouvrir la voie à une mobilité plus verte et encourager d'autres à suivre cet exemple. Chaque utilisateur contribue à une chaîne vertueuse et favorise l'adoption massive de solutions de transports propres.

La marque Velocifero, fondée par Alessandro Tartarini, s'engage pleinement dans l'électrification de ses modèles. La version thermique du Tennis a connu un énorme succès. Cette transition vers une variante électrique témoigne de la volonté de répondre à une demande croissante pour des véhicules écoresponsables.

