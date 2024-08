Pachinko saison 2 : qui a sauvé Sunja ? La fin de l’épisode 1 expliquée

La saison 2 de Pachinko est chargée d'émotions et nous émeut dès la fin de l'épisode 1. Nous avons pu découvrir qui a sauvé Sunja et bien d'autres détails indispensables pour l'intrigue à suivre. Les explications dans ce qui suit !

Basée sur le roman à succès de Min Jin Lee, la série Pachinko n'a laissé personne indifférente dès sa sortie. Avec son émouvant et son exploration profonde de la résilience, ce K-drama nous permet de découvrir des sujets de la vie quotidienne sous un angle différent. Des conflits intergénérationnels à l'amour, Pachinko ne laisse rien au hasard avec des notes palpables et prévisibles.

Alors que la saison 2 ne fait que débuter, Pachinko nous émeut dès la fin de l'épisode 1. Le mari de Sunja est emprisonné, elle doit subvenir aux besoins de ses enfants, mais elle ne sera pas seule dans cette quête…

Une saison 2 tiraillée entre un Japon à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et un Japon post-moderne, voici une analyse détaille de la scène clé de ce premier épisode de Pachinko. Notez-le, elle aura une conséquence considérable sur la suite de l'histoire.

Fin de l'épisode 1 de la saison 2 de Pachinko : pourquoi Sunja a été arrêtée et qui est son mystérieux protecteur ?

Sunja est arrêtée pour avoir vendu du vin de riz illégalement sur le marché noir, alors qu'elle se retrouve face à des difficultés financières. Cette arrestation est un tournant pour elle, car elle fait face à un système judiciaire potentiellement impitoyable.

Cependant, au moment où l'on pourrait s'attendre à ce qu'elle subisse de graves conséquences, le juge choisit de la laisser partir sans sanction. Il le prévient toutefois qu'elle n'aura pas autant de chance à l'avenir. Pourquoi Sunja n'a pas été jeté en prison et qui est son mystérieux bienfaiteur ?

Pachinko saison 2 épisode 1 : cet amour qui ressurgit après 14 ans d'absence ?

C'est alors qu'Hansu, un personnage énigmatique et puissant, révèle qu'il a veillé sur Sunja et ses enfants depuis qu'elle a épousé Isak. Ce geste montre non seulement son intérêt pour elle, mais aussi l'influence qu'il a pu exercer pour la sauver dans cette situation périlleuse. Hansu, ayant travaillé pour les Japonais dans la fabrication d'armes et de munitions, possède des ressources et un pouvoir considérables.

Alors que la Seconde Guerre mondiale est à la porte de Japon, Hansu propose à Sunja et à sa famille un refuge à la campagne. Il pourra ainsi s'assurer de leur sécurité dans ce pays qui leur est hostile. Une proposition que cette dernière va refuser et qui ne serait pas sans conséquence pour le futur.

Un amour fidèle bien au-delà de la mort : une dévotion avec un pincement au cœur

Sunja, malgré son ressentiment envers Hansu, se rend compte qu'il a agi pour la protéger. Toutefois, elle refuse son offre de quitter Osaka. Elle choisit de rester fidèle à son mari Isak, même si cela signifie continuer à affronter les difficultés. Hansu, comprenant la profondeur des sentiments de Sunja pour son mari, accepte finalement sa décision. Il reste toutefois déterminé à veiller sur elle et ses enfants, notamment Noa.

La fin de l'épisode 1 de la saison 2 de Pachinko nous a montré combien Hansu tient à Sanju. Nous avons pu découvrir jusqu'où il est prêt à aller pour protéger celle qu'il a toujours aimé. Même si cela signifie rester dans l'ombre et respecter les choix de cette dernière.

À ce rythme, nous pouvons avoir la certitude que cette saison 2 de Pachinko ne laissera pas indifférent même les plus insensibles. Ne ratez pas la suite sur MyCanal si vous adorez les sagas familiales à la coréenne !

