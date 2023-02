Overwatch 2 : Comment jouer en mode Push et gagner ?

Overwatch 2 et son nouveau mode Push offrent beaucoup de fun aux joueurs. Voici nos astuces et conseils pour dominer cette partie la plus réussie du jeu.

Le lancement du second opus d’Overwatch n’a pas été sans encombre en octobre dernier. Alors que la sortie devait être la fête pour les joueurs, les bugs et les longues files d’attente en ont fait un calvaire. À cela s’ajoutent des modes de jeu qui n’ont pas du tout convaincu. Mais beaucoup auront quand même apprécié Overwatch 2 avec son mode Push inédit.

Le mode Push d’Overwatch 2 expliqué

Le mode Push d’Overwatch 2 se focalise sur un robot, dont deux équipes adverses se disputent le contrôle. Le succès de ce mode repose probablement sur ses deux aspects. Celui-ci combine l’escorte et la conquête de territoire. Notez que le robot TS-1 possède la capacité de pousser la barricade de l’équipe qui en a le contrôle. La première phase sera ainsi d’escorter le robot.

La deuxième phase consiste à pousser sa barricade jusqu’à ce que celle-ci arrive à la base des adversaires. L’équipe victorieuse sera celle-ci qui arrivera en premier à la base ennemie. Notez aussi qu’une partie se déroule selon un temps imparti de huit minutes. Si à la fin du décompte, aucune équipe n’arrive à la base de son adversaire, le vainqueur sera le groupe avec la progression la plus importante. D’autre part, le nouveau mode est disponible sur les cartes suivantes : Colesseo, New Queen Street et Esperança.

Les meilleures stratégies pour le mode Push

Le robot TS-1 se trouve au coeur du mode Push d’Overwatch 2.

Rappelons que le robot TS-1 apparaît au milieu de la carte de la carte Push. Les coéquipiers doivent se partager les tâches pendant la partie. Le robot doit toujours avoir à ses côtés un membre de l’équipe, tandis que les autres vont nettoyer le terrain. Le but est évidemment de faire avancer le pousseur de barricade. Cela en profitant au mieux du temps de contrôle.

La meilleure stratégie pour gagner au mode Push est d’attaquer les ennemis sur les côtés. La configuration de l’équipe devra ainsi se faire comme suit : un tank, un healer et un damage attaque frontalement pour distraire les adversaires. Le deuxième healer et l’autre damage passeront sur les côtés afin de surprendre les ennemis.

L’efficacité de cette stratégie est plus élevée dans le mode Push que dans d’autres. Un membre de l’équipe reste à côté du TS-1 après avoir pris son contrôle. Un membre damage tentera ensuite d’éliminer le joueur ennemi qui aura le plus progressé. Le robot doit constamment rester en mouvement afin d’éviter que l’équipe adverse n’en gagne le contrôle.

Les meilleurs héros pour ce mode de jeu

Sombra, Genji et Wrecking Ball sont des sélections idéales pour une partie Push. Ces personnages sont particulièrement efficaces pour disperser les adversaires. Leur vitesse permet aussi de rapidement revenir vers le TS-1 en cas de besoin.

La super capacité de chaque héros ne doit pas être utilisée de manière hasardeuse. Il faut avoir le bon timing pour maximiser le recours aux ultimes. Le déploiement de la super capacité est efficace pendant la prise de contrôle du robot. L’autre moment décisif à viser est quand on se rapproche de la base ennemie. Déclencher la super capacité peut alors faire beaucoup de dégâts.