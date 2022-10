Codes erreur sur Overwatch 2 : ce qu’ils signifient et comment les corriger

En jouant à Overwatch 2, vous pouvez rencontrer de nombreux personnages, mais aussi quelques codes d’erreur. Ceux-ci peuvent être dus à un souci de connexion, de PC ou de serveur.

Comme pour tout jeu multijoueur en ligne, vous allez rencontrer aussi sur Overwatch 2 quelques codes d’erreur. Des soucis de connexion aux habituels problèmes de serveur, vous ne serez jamais à l’abri d’un étrange code d’erreur. D’autant plus que ce jeu a été confronté à plus de soucis que d’ordinaire après une série d’attaques DDoS le jour même de son lancement. Ces attaques ont causé un dysfonctionnement des serveurs et une lenteur excessive des temps d’attente. Voici comment faire pour les résoudre afin de continuer à jouer à Overwatch 2.

Les codes d’erreur les plus communs de ce jeu

Le jeu en ligne Overwatch 2 peut subir quelques codes d’erreur dont voici les plus courants.

LC-202 indiquant que le joueur est déconnecté du serveur du jeu.

LC-208 signifiant qu’il vous est impossible de vous connecter à Overwatch sur console.

BN054 qui vous demande de tenter de vous reconnecter plus tard, car pour le moment, cela vous est impossible.

LS-403 qui indique un bannissement ou une suspension de votre compte.

BN-115 qui signifie qu’il vous est pour le moment impossible de vous connecter.

BN-564 et WS-37403-7 qui ont la même signification que BN-115.

HF-504 indiquant un souci au niveau de l’installation d’un correctif.

BC-101 indiquant un problème de connexion au serveur.

Comment corriger ces erreurs sur Overwatch 2 ?

Si en jouant sur Overwatch 2, vous recevez un code d’erreur, il peut ne s’agir que d’un souci mineur. Voici ce que vous pouvez faire pour essayer de les corriger rapidement :

Premièrement, assurez-vous que les serveurs Overwatch 2 ne sont pas en ce moment en proie à un problème général . Pour vous en informer, accédez au compte Twitter officiel d’Overwatch. Vous pouvez aussi vérifier l’état de votre serveur sur un site dédié.

Si ce n’est pas le cas, redémarrez votre console ou PC puis relancez votre jeu.

Cela n’a pas encore suffi pour résoudre votre problème ? Redémarrez votre routeur Internet et assurez-vous que vous n’avez aucun souci de connectivité locale.

Et en dernier lieu, vérifiez que votre compte Battle Net est correctement configuré .

Ces actions devront normalement venir à bout de ce contre-temps vous empêchant de jouer à Overwatch 2.