Overwatch 2 : tous les personnages confirmés à l’heure actuelle

En plus du contenu spécifique à la saison, Overwatch 2 introduira également de nouvelles cartes, des héros, dont un personnage très attendu, des modes et des cosmétiques. En d’autres termes, cette nouvelle ère d’Overwatch sera remplie de nouveaux contenus qui devraient lui donner l’impression d’être une véritable suite.

Dans la bande-annonce, un nouveau héros connu sous le nom de The Junker Queen a été confirmé. Depuis l’annonce d’Overwatch 2, les fans ont beaucoup spéculé sur les personnages de la franchise qui pourraient être ajoutés à la liste. Avec deux personnages confirmés à ce jour, il y a encore beaucoup de place pour de nouveaux ajouts. Mais qui a la chance de faire partie d’Overwatch 2 et pourquoi ?

Deux nouveaux personnages feront leur apparition dans Overwatch 2

Le personnage de Sojourn, premier héros officiel d’Overwatch 2, n’est pas une surprise. Ce dernier a été omniprésent dans l’histoire d’Overwatch. Il a même été le commandant de la mission d’événement des Archives : Storm Rising. Sojourn est un héros DPS canadien et capitaine d’Overwatch, équipé d’améliorations cybernétiques. Son kit se compose d’un railgun, d’un tir en rafale secondaire, d’un tir de disrupteur. En outre, elle possède des capacités de glissement de puissance, qui sont dévoilées dans son trailer de gameplay officiel.

En outre, les fans ont été ravis d’apprendre que la Reine des Junkers était enfin confirmée comme personnage jouable dans Overwatch 2, dans le rôle du Tank. Elle dirige Junkertown, une ancienne usine de robots située en Australie. Elle a transformé les vestiges en une arène dans le style de Mad Max au sein de laquelle les guerriers luttent pour leur survie. Aussi, elle brandit un fusil à pompe, et une immense hache de combat pour les attaques rapprochées.

En complément de son arme principale, la Reine des Junkers dispose d’une dague qu’elle peut lancer sur un ennemi, puis la ramener pour attirer celui-ci vers elle.

Retrouvez tous les anciens personnages dans Overwatch 2

Comme pour Super Smash Bros. Ultimate, il semble que chaque personnage de la série soit de retour dans Overwatch 2. Et oui, tous les héros que les fans connaissent déjà vont intégrer la suite. Mais il est possible qu’ils ne soient pas tout à fait les mêmes. Certains recevront quelques modifications de gameplay, tandis que d’autres bénéficieront plutôt de mises à jour. Voici les personnages qui reviennent et que vous pourrez incarner dans la nouvelle ère d’Overwatch.

Ainsi, il y a les DPS. Ces personnages sont les éléments dominants du jeu, sans doute les plus rapides. Overwatch 2 comptera 15 personnages DPS de retour :

Ashe

Echo

Tracer

Reaper

Phara

McCree

Soldier: 76

Genji

Sombra

Doomfist

Widowmaker

Torbjorn

Hanzo

Bastion

Junkrat

Mei

Symmetra

Comme aucune équipe ne peut réussir sans joueurs de soutien, Overwatch 2 comprend 7 personnages de soutien qui soignent, améliorent et désamorcent l’ennemi.

Ana

Baptiste

Brigitte

Lucio

Mercy

Moira

Zenyatta

Pour finir, il y aura les tanks. Ces derniers sont censés amortir les dommages causés par l’ennemi tout en désorganisant leurs positions et leurs points d’étranglement. Dans Overwatch 2, 8 tanks sont de retour :

D.Va

Orisa

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Winston

Wrecking Ball

Zarya