Des oreillettes intelligentes pour aider les personnes à surmonter les troubles de mémoire

Combien de fois avez-vous oublié un nom ou un fait que quelqu’un vous a dit récemment ? Avez-vous déjà manqué de prendre une note importante lors d’une réunion ? Si c’est le cas, il existe des oreillettes dotées d’une IA qui peut vous servir de mémo.

C’est le principe de Buddie. Voici ce que je peux vous dire sur ces appareils très innovants.

Buddie, des oreillettes spéciales pourvues d’une IA

Buddie se compose d’écouteurs et d’une application pour smartphone. La société qui a inventé cette technologie propose une interface vocale contextuelle gérée par l’intelligence artificielle (IA).

Cela a été mis au point par Robert Dick, professeur de génie électrique et informatique. Et il s’est associé avec un groupe international de collaborateurs comprenant Li Shang et Fan Yang de l’université Fudan de Shanghai, en Chine pour les peaufiner. Ces chercheurs ont lancé une campagne Kickstarter le 23 décembre afin de mettre cette IA à la disposition des utilisateurs employant des oreillettes au quotidien et des développeurs de logiciels.

Fonctionnement des oreillettes Buddie

Les Buddie ont été conçus pour permettre aux utilisateurs de contrôler l’envoi de leurs données privées. C’est afin de préserver leur vie privée. Les oreillettes enregistrent les conversations. Ils utilisent une méthode économe en énergie pour transmettre les informations au smartphone de l’utilisateur.

Et ils convertissent les mots prononcés en une transcription écrite et suppriment immédiatement l’enregistrement audio. Les transcriptions sont sauvegardées sur le téléphone de l’utilisateur. Là, il peut consulter ces fichiers, les supprimer ou poser une question à laquelle un modèle de langage étendu (LLM) comme ChatGPT, répondra en utilisant le contexte enregistré. Toute réponse du LLM est lue à voix haute.

Une technologie en phase avec l’ère de l’IA

Pour que l’assistant virtuel IA qui se trouve dans les oreillettes Buddie vous donne immédiatement une réponse précise à une question, il doit connaître le contexte de la question. Et la connaissance du contexte exige que l’assistant virtuel écoute les conversations qui précèdent votre question ou votre demande d’aide.

Actuellement, ce sont les prémices de l’ère de l’IA. Dick, Shang et Yang pensent que la voix contextuelle est la prochaine interface transformatrice. Voilà pourquoi, les oreillettes sont le support idéal pour permettre un accès sans effort aux services de l’IA version mains libres et disponible partout et à tout moment.

En fait, les écouteurs Buddie sont toujours « à l’écoute » pour recueillir le contexte des conversations et des interactions de l’utilisateur.

Un matériel bien conçu

Malgré son utilité pour les personnes ayant des problèmes de mémoire, l’écoute permanente pose des problèmes techniques aux chercheurs. Elle peut facilement épuiser les batteries des oreillettes et des smartphones en raison de sa consommation d’énergie accrue.

Mais Buddie utilise des approches soigneusement conçues. Elles sont économes en énergie et basées sur la compression pour relever les défis de la communication continue.

La nature open source du projet Buddie s’inspire d’Arduino. C’est une plateforme électronique open source qui permet aux utilisateurs de tout niveau de créer et de partager leurs propres projets interactifs.

Dick espère que les utilisateurs de Buddie et les chercheurs qui achèteront l’appareil sur Kickstarter créeront et partageront leurs propres utilisations, modifications logicielles et idées d’amélioration. À cette fin, Buddie sera proposé au prix de 40 dollars soit 38,35 euros. À terme, l’équipe souhaite que des millions de personnes l’utilisent et partagent leurs expériences.

