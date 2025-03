Huawei FreeArc : écouteurs légers, robustes et performants

Huawei dévoile ses nouveaux écouteurs FreeArc, conçus pour offrir un confort optimal avec leur triangle d’ajustement de 140° et une qualité audio immersive. Légers et résistants à l’eau (IP57), ils allient design innovant, autonomie prolongée et connectivité avancée.

Autonomie et résistance : une performance durable

Dotés de haut-parleurs haute sensibilité (17 mm x 12 mm), ces écouteurs offrent une restitution sonore précise et dynamique, adaptée aussi bien à l’écoute musicale qu’aux appels vocaux. La prise en charge des formats SBC et AAC garantit une qualité audio optimale, tandis que les effets sonores multi-EQ permettent une personnalisation avancée du rendu sonore. La technologie de suppression du bruit intégrée assure des communications claires, même en environnements bruyants.

Ces écouteurs offrent une autonomie jusqu’à 7 heures en lecture audio et 28 heures avec l’étui de charge. Ils répondent ainsi aux exigences des utilisateurs les plus actifs. L’étui de charge, compact et pratique (67,8 mm x 67,8 mm x 26,5 mm), permet une recharge complète des écouteurs en seulement 40 minutes. Certifiés IP57, ils offrent une résistance élevée à l’eau et à la poussière. Cette durabilité optimale les rend idéaux pour les activités sportives et les usages en extérieur.

Une connectivité intuitive et un contrôle tactile fluide

Les nouveaux écouteurs sans fil offrent une expérience audio immersive et garantissent un confort optimal. Grâce à un triangle d’ajustement à 140°, ils assurent une tenue sûre et ergonomique. Ils s’adaptent ainsi parfaitement à toutes les morphologies. Leur conception légère, avec un poids de seulement 8,9 g par écouteur, permet une utilisation prolongée sans inconfort. Le choix des matériaux, notamment l’alliage à mémoire de forme Ni-Ti et le silicone liquide, contribue à une sensation de port agréable et stable.

Grâce à la technologie Bluetooth 5.2, ces écouteurs assurent une connexion stable et réactive avec les appareils compatibles. Leur système de contrôle tactile permet un usage simplifié : modification du volume par glissement, gestion de la lecture audio et des appels par tapotement, ou encore passage à la piste suivante par triple pression. Cette interface intuitive améliore l’expérience utilisateur et facilite l’interaction au quotidien. Ces écouteurs allient design ergonomique, performance sonore et robustesse. Ils s’imposent ainsi comme une référence sur le marché des accessoires audio sans fil. Que ce soit pour une utilisation sportive, professionnelle ou de loisir, ils offrent une expérience optimale, sans compromis sur la qualité ni le confort.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn