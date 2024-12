L’IA au service de la magie : voici comment créer un message vidéo du Père Noël

Le rêve de certains enfants est souvent de recevoir une réponse de la part du Père Noël aux lettres qu’ils lui ont écrit. Mais depuis de nombreuses années, seules des lettres du Pôle du Nord sont envoyées en réponse aux missives des enfants. Cette année, c’est différent car l’IA permet maintenant au Père Noël de s’adresser à son auditoire.

C’est une technologie développée par Synthesia, une entreprise qui emploie l’IA pour créer des vidéos. Et cette fois-ci, pour le plus grand plaisir des enfants et des parents, voici un outil qui peut vous permettre d’envoyer des vœux festifs agrémentés d’un soupçon de magie de l’IA.

Synthesia propose un Père Noël numérique qui peut s’adresser directement à vous

A toutes les personnes qui désirent présenter leurs vœux de fin d’année d’une façon très originale, Synthesia a la solution pour vous. Faire parler le Père Noël en utilisant l’IA.

Dans une vidéo conçue de toute pièce selon vos préférences, ce Santa Claus peut s’adresser à la personne ou aux personnes de votre choix et leur souhaiter un Joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année !

Pour mettre en scène votre Père Noël produit par l’IA vous pouvez choisir parmi une série de modèles. Certains montrent des salons douillets ornés de sapins de Noël et un fauteuil confortable dans lequel le Père Noël est assis et partage votre message.

Une présentation de vœux très tendance pour 2024

Les messages vidéo personnalisés ont toujours la côte. Et ceux qui mettent en scène un Père Noël authentique généré par l’IA sont devenus tendance. Même les personnes les moins à l’aise avec la technologie peuvent utiliser cet outil facilement afin de surprendre leurs proches.

Les lutins virtuels de Synthesia opèrent en arrière-plan pour envoyer votre message. Le message envoyé peut être 100% personnalisé et traité par la plateforme de la société. Synthesia utilise une technologie avancée de synthèse vocale et de génération vidéo basée sur l’intelligence artificielle. Et le Père Noël est le dernier des 230 avatars d’IA préconçus par leurs équipes, y compris des créations personnalisées.

Les concurrents au Père Noël de Synthesia

La semaine dernière, OpenAI a lancé le mode Père Noël pour ChatGPT. Les développeurs ont donné au chatbot IA une version simulée de la voix du Père Noël pour le mode vocal avancé, qu’ils décrivent comme « joyeux et lumineux ».

Mais Synthesia propose le message du Père Noël le plus complet. Leur Père Noël fait par l’IA transmet une dose d’esprit de Noël avec un réalisme saisissant. Et il peut parler 140 langues différentes.

Pour que vos messages ne dépassent pas certaines limites Synthesia examine tous les scripts soumis par les utilisateurs. C’est afin d’éviter tout message fâcheux ou non joyeux.

Voici comment envoyer un message venant du Père Noël via l’IA

Si vous souhaitez envoyer une vidéo du Père Noël, voici les étapes à suivre :

1. Choisissez un modèle sur Synthesia : Visitez la page du générateur de vidéos du Père Noël et choisissez parmi les modèles festifs.

2. Rédigez votre message : Rédigez un message personnalisé pour votre destinataire. Si vous ne savez pas quoi dire, pensez à faire appel à un assistant d’écriture IA pour vous inspirer.

3. Soumettre et générer : Après avoir finalisé votre message, soumettez-le via la plateforme. En quelques minutes, l’IA de Synthesia traite le texte et génère une vidéo réaliste mettant en scène le Père Noël délivrant votre message.

4. Partagez la joie : Une fois que la vidéo est prête, elle vous est envoyée directement par courrier électronique. Vous pouvez ensuite la partager avec vos proches, apportant ainsi une touche personnalisée à vos vœux de fin d’année.

