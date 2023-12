Top 10 des idées de cadeaux de Noël high tech de dernière minute

Une idée de cadeau de Noël high tech de dernière minute pour un proche vous vient en tête … ou pas ? Pas de souci ! Notre top 10 vous propose des articles de divers types destinés à toute la famille, dès le plus jeune âge.

Noël approche à grands pas et il est devenu de plus en plus stressant de trouver un cadeau digne de la personne à qui l’offrir. De surcroît, on n’a pas toujours le temps de visiter les magasins, ni même de visiter site après site pour trouver le cadeau idéal. Pour vous aider, on a sélectionné quelques articles qui pourraient bien servir pour éviter de décevoir quelqu’un le jour de Noël. Alors, n’hésitez pas à continuer votre lecture et bonne chasse !

Prise intelligence TP Link Tapo : Papa et Maman vont pouvoir contrôler la consommation d’énergie

La prise connectée de TP Link Tapo est une excellente idée de cadeau de Noël high tech de dernière minute pour les parents. Elle permet de suivre la consommation d’énergie, et éventuellement, d’économiser. On peut la contrôler depuis n’importe où. De plus, elle est compatible avec la majorité des logiciels d’automatisation dont l’appli Tapo et Apple Home. Ainsi, on peut l’utiliser pour instaurer une routine en utilisant son appli dédiée.

Avec son mode Absence, on peut programmer les heures auxquelles l’appareil branché s’allume et s’éteint. Ce qui donne l’impression qu’on est chez soi, même si on est en voyage. Pour la sécurité ? Aucun souci, cette prise intelligente de Tapo est conçue pour résister aux divers chocs électriques.

Convient très bien aux parents qui souhaitent économiser

Une prise indispensable pour les grands voyageurs

UGREEN Hub USB C HDMI 4K Adaptateur USB C vers 4 Ports USB 3.0 : une solution multiport 5 en 1

L’adaptateur Ugreen dispose 4 ports USB-C et un port HDMI. Il s’agit de l’un des rares hubs USB-C disponible sur le marché et est doté d’une vitesse de transfert de 5 Gigabits par seconde. Par ailleurs, cet adaptateur prend en charge un large panel d’appareils dont les derniers modèles comme la série iPhone 15, le Samsung Galaxy S23 et le MacBook. Ses 4 ports USB 3.0 permettent aussi de brancher d’autres périphériques comme le clavier, la souris ou même un disque dur externe.

Côté design, ce hub 5 en 1 représente la solidité en ce sens que sa coque est fabriquée à l’aide d’aluminium. De plus, son design mince facilite son rangement dans le sac après utilisation. C’est une parfaite idée de cadeau de Noël high tech que vous pouvez vous procurer à la dernière minute pour un proche qui utilise un ordinateur USB-C.

Une solution tout-en-un pour les utilisateurs d’appareils et accessoires high tech

Batterie externe INIU 22.5W 10000mAh : une merveilleuse idée de cadeau de Noël high tech de dernière minute pour les explorateurs

Il n’y a de plus désagréable qu’une batterie qui lâche en pleine exploration. Impossible de photographier les merveilles de mère nature, ni d’enregistrer le son des oisillons qui gazouillent à la tombée de la nuit. Si vous avez un proche qui a récemment vécu une telle mésaventure, c’est le temps d’y remédier.

Offrez-lui cette puissante batterie externe INIU de 10.000mAh. Il est doté d’une capacité de charge rapide PD 3.0 et QC 4+. Ainsi, votre iPhone à plat obtiendra jusqu’à 54% de sa charge en seulement 25 minutes. Par ailleurs, cette banque d’alimentation est d’une conception compacte, facilitant son transport et son utilisation pendant les divers déplacements.

Un merveilleux cadeau de Noël qui dépannera les voyageurs à la dernière minute

Power bank multi-usage qui va ravir les explorateurs et les fans de jeux mobiles

Ultimate Ears WONDERBOOM 3 : c’est la fête, mettez de la musique

Et si on optait pour cette belle idée d’acheter l’Ultimate Ears Wonderboom 3 comme cadeau de Noël high tech de dernière minute pour un ami fêtard ? Belle initiative, non ? De l’intérieur de ce design cool et compact, ressort un son clair et naturel. Son autonomie de 15 heures peut suffire pour faire la fête n’importe où.

Si votre proche adore les soirées à la piscine ou les virées au bord du lac, c’est la meilleure enceinte Bluetooth à apporter. L’Ultimate Ears Wonderboom 3 présente un indice d’étanchéité IP67. Plongée dans l’eau, cette enceinte flotte rapidement et peut y rester jusqu’à 30 minutes.

Belle enceinte portable pour les jeunes et les fêtards

Parfait pour les grands nageurs qui aiment écouter de la musique

pCloud : la plateforme de stockage en nuage qui permet de libérer votre disque dur local

Le stockage en nuage est aussi une solution intéressante, notamment pour ceux qui souhaitent conserver des données précieuses en toute sécurité. Une belle alternative à Dropbox et GoogleDrive, pCloud dispose de plusieurs offres alléchantes. Il dispose également de nombreux avantages tels que la possibilité de récupérer des dossiers perdus dans un délai qui varie selon l’abonnement.

Par ailleurs, pCloud effectue un cryptage ultra sécurisé pour les données stockées. Par exemple, toutes les données conservées sur la plateforme sont réparties dans de nombreux serveurs. En plus, son interface d’utilisation est très simple. Et chaque nouveau client est libre de commencer par sa version gratuite avant de s’abonner. A noter que pCloud est aussi disponible en version mobile. C’est pour cela qu’on vous le recommande en tant qu’idée de cadeau de Noël high tech de dernière minute pour un parent ou un proche.

Un outil d’une grande nécessité pour les bureaucrates

Une manière astucieuse de conserver les données personnelles pour un dirigeant d’entreprise

Mon kit high tech INFINIFUN : une excellente idée de cadeau de Noël high tech de dernière minute pour le petit bout-de-chou

Vous êtes trop débordé par le boulot, au point d’avoir oublié d’acheter le cadeau de Noël pour votre choupinet ? Ne vous alarmez pas, on a la solution. Essayez ce kit high tech de chez Infinifun pour l’initier à l’utilisation de la technologie. Avec un téléphone, une télécommande, ainsi qu’un lot de quelques clés, votre enfant pourra se comporter comme un grand et vous imiter.

Ce kit high tech est un jouet astucieux pour développer ses aptitudes de langage et son imagination. Avec un tel jouet, il ne va plus vous embêter en mangeant la télécommande de votre Smart TV.

Excellent jouet pour construire la personnalité dès la petite enfance

Lexibook guitare électronique lumineuse avec micro Paw Patrol: parfait pour les petits artistes

Votre enfant aime jouer de la musique et adore chanter ? Si la boxe karaoké que vous aviez prévue pour lui est épuisée, notre solution futée vous intéresse certainement. Il s’agit de la guitare électronique lumineuse Paw Patrol. S’il est déjà habile avec ce type d’instrument, il peut jouer ses propres mélodies. Sinon, la guitare peut aussi lui jouer des sons de démonstration.

Elle est livrée avec des lunettes comportant un micro-casque afin que votre petit artiste puisse bien vivre ses aventures de star. Les effets lumineux, qui se dégagent quand on joue, ajoutent de l’élégance à son design. Côté pécuniaire, cette merveilleuse idée de cadeau de Noël high tech abordable peut être achetée à la dernière minute pour votre petit garçon.

Cadeau de Noël impressionnant pour les petits garçons qui aiment la musique

Mini arcade rétro borne portable geek ITAL avec 250 Jeux Intégrés : une mini console qui rappelle les beaux souvenirs d’antan

Papa va inévitablement adorer cette petite arcade rétro qui rappelle son enfance. Il pourra choisir parmi les 4 catégories proposées : puzzle, tir, plateforme et sport. En tout, elle compte 250 jeux différents, suffisants pour passer l’après-midi dehors. Ses 3 piles fournissent une autonomie totale de 4 heures.

Disponible à un prix vraiment abordable, cette belle idée de cadeau de Noël high tech pour les technophiles peut très bien s’obtenir à la dernière minute. Bien entendu, son mini écran de 2,5 pouces ne pourra pas remplacer celle d’une véritable arcade. Toutefois, c’est suffisant pour offrir des jeux rétro immersifs à ses fans.

Très pratique pour les enfants qui adorent jouer à l’extérieur

Beau cadeau au style vintage pour les Papas nostalgiques de Pacman et consorts

Siège massage shiatsu pour dos et cou SNAILAX : une idée de cadeau de Noël high tech de dernière minute pour soulager la fatigue

Vous n’avez pas pu obtenir le rendez-vous au SPA pour votre Maman ? Pourquoi ne pas lui offrir ce dont elle a besoin sans se déplacer ? Effectivement, voici un siège massage pour dos et cou qui pourra soulager sa fatigue. Il suffit de le placer sur le fauteuil ou sur son bureau et de le brancher au courant électrique et le tour est joué.

Ce siège massage agit sur le haut, le bas ainsi que le dos. La fonction chauffage permet de relaxer les muscles à l’aide de la chaleur. Maman peut aussi sélectionner une zone précise pour un massage ponctuel, les régions lombaires, par exemple.

Gadget indispensable pour ceux qui souhaitent relaxer les muscles

Excellent appareil de massage pour soulager la fatigue des Mamans qui s’occupent des tâches ménagères

Dysney Toploading sacoche pour ordinateur portable PORT Designs (13 pouces) : un look moderne pour votre ordinateur portable

Enfin, on va terminer avec cette merveilleuse idée de cadeau de Noël high tech que vous pouvez acheter à la dernière minute : Dysney Toploading. Ce sac allie élégance et qualité. Son nom renvoie au fait qu’on peut recharger l’ordinateur portable par le dessus de cette housse. En plus, son compartiment matelassé offre une protection totale à l’appareil.

Mais ce n’est pas tout, votre proche pourra aussi fourrer, outre le chargeur, sa tablette et son smartphone dans cette magnifique sacoche. Pour le transport, la sangle permet de libérer ses deux mains pendant les déplacements.

Sacoche élégante pour les bureaucrates