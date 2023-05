Bientôt, l’iPhone aura cette super fonctionnalité volée à Google !

Selon le rapport de Bloomberg de Mark Gurman, Apple développe une fonctionnalité pour l’iPhone dans iOS 17. Celle-ci transforme l’écran de l’iPhone en une interface de style maison connectée. Cette nouveauté permettrait à l’iPhone d’afficher des informations utiles pendant la charge. Elle est similaire au widget « At a Glance » d’Android ou à l’affichage du Pixel Stand pour les téléphones de Google.

Affichage des informations importantes sur l’écran verrouillé

L’interface d’iOS 17 affichera diverses informations. Cela inclut la météo, les rendez-vous du calendrier et les notifications. Elles seront visibles lorsque le téléphone est verrouillé et incliné horizontalement. Les widgets seront présentés sur un fond sombre avec un texte clair. Cet affichage étendra les fonctionnalités des widgets de l’écran de verrouillage introduites avec iOS 16. L’iPhone posé sur un bureau ou une table de nuit bénéficiera particulièrement de sa praticité. Cela permettra de suivre les notifications et les rendez-vous importants.

L’influence de Google et les perspectives pour l’iPad

Google a déjà mis en place une fonctionnalité similaire pour les appareils Pixel avec le Pixel Stand.

Lorsque vous connectez le Pixel au support, vous pouvez accéder à divers paramètres. De plus, il est possible de visualiser un diaporama d’images provenant de Google Photos pendant la charge.

En plus de cela, le Pixel dispose du widget « At a Glance » de Google. Il affiche la date, les rendez-vous du calendrier, les alertes de qualité de l’air et d’autres notifications utiles depuis l’écran d’accueil et de verrouillage.

Apple prévoit également de déployer cette fonctionnalité sur l’iPad et travaille sur un support magnétique dédié à cet appareil. Cette initiative vise à permettre à l’iPad de rivaliser avec la tablette Google Pixel. Elle offre ainsi à tous les iPhone sous iOS 17 une expérience similaire à celle des autres écrans domotiques. Il est même envisageable qu’Apple propose ses propres docks pour utiliser la fonctionnalité sur l’iPhone et l’iPad, renforçant leur utilisation en tant que contrôleurs domotiques.

Réactions mitigées et attentes pour iOS 17

L’idée d’écrans toujours actifs, telle que sur l’iPhone 14 Pro, suscite des réactions mitigées chez les fans d’Apple. Les fans pourraient susciter la controverse face à un tel changement avec iOS 17. Néanmoins, selon une source interne anonyme citée par Bloomberg, cette interface s’appuie sur le succès des widgets de l’écran de verrouillage d’iOS 16, appréciés par les fans. Les rumeurs autour d’iOS 17 laissent présager une transformation majeure, améliorant les idées précédentes pour les utilisateurs d’iPhone. Les récents changements dans iOS ont été bien accueillis, suscitant la curiosité quant aux nouveautés prévues par Apple pour iOS 17. L’annonce de ces fonctionnalités est prévue lors de la conférence des développeurs le 5 juin.