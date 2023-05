Bientôt, votre iPhone pourra vous parler avec votre voix !

Les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité d’Apple améliorent la vie des personnes qui ont perdu la capacité de parler, qui sont aveugles ou qui ont une vision réduite.



Apple vient de présenter un ensemble complet de nouvelles fonctionnalités spécialement conçues pour accroître l’accessibilité cognitive, visuelle, auditive et motrice. Ces fonctionnalités comprennent la « Voix Personnelle », qui permet à votre iPhone d’utiliser votre voix pour que vous puissiez discuter avec vos proches.

Création de la Voix Personnelle

Pour créer leur propre Voix Personnelle, les utilisateurs peuvent lire à voix haute un ensemble de consignes textuelles pendant 15 minutes au total sur leur iPhone ou iPad. Grâce à l’intégration de la fonctionnalité avec la Parole en Direct, ils peuvent ensuite taper ce qu’ils veulent dire et faire lire leur Voix Personnelle à la personne avec qui ils souhaitent converser.



Apple souligne que cette fonctionnalité utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil. Cette technologie assure la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Accès Adapté : Simplification des applications

En outre, Apple propose des versions simplifiées de ses applications principales dans le cadre d’une fonctionnalité appelée « Accès Adapté », destinée à faciliter l’utilisation des appareils pour les utilisateurs ayant des troubles cognitifs.

Cette fonctionnalité met en évidence les fonctionnalités essentielles des applications pour réduire la charge cognitive. Elle inclut notamment une version combinée de Téléphone et FaceTime, ainsi que des versions modifiées des applications Messages, Appareil photo, Photos et Musique, dotées de boutons à contraste élevé, de grands libellés de texte et d’outils d’accessibilité supplémentaires.

Un mode d’accessibilité personnalisé à venir



À la fin de l’année dernière, une version bêta d’iOS 16.2 a identifié un « mode d’accessibilité personnalisé ». Apple annonce que ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles « plus tard cette année », ce qui laisse entendre qu’elles pourraient être intégrées à iOS 17.

Nouveau mode de détection dans l’outil Loupe



L’outil Loupe d’Apple dispose désormais d’un nouveau mode de détection. Ce mode aide les utilisateurs aveugles ou ayant une vision réduite à interagir avec des objets physiques. Ces objets contiennent souvent de nombreux libellés textuels.

Par exemple, lorsqu’ils pointent la caméra de leur appareil sur un libellé, tel que le clavier d’un four à micro-ondes. L’iPhone ou l’iPad lira à voix haute chaque numéro ou réglage. Cela se produit lorsque l’utilisateur déplace son doigt sur l’écran.

Améliorations pour les utilisateurs de Mac



Apple a également annoncé plusieurs autres fonctionnalités pour Mac. Ces fonctionnalités incluent une meilleure connectivité avec des appareils auditifs compatibles Made for iPhone. Cette amélioration vise à faciliter l’utilisation des appareils pour les utilisateurs sourds ou malentendants. De plus, Apple a introduit une facilité accrue pour modifier la taille du texte dans Finder, Messages, Mail, Calendar et Notes sur Mac. Cette amélioration permet aux utilisateurs d’ajuster la taille du texte plus aisément.

Autres fonctionnalités d’accessibilité

Les utilisateurs auront également la possibilité de mettre en pause les GIF dans Safari et Messages. De plus, ils pourront personnaliser la vitesse de parole de Siri. En outre, le Contrôle vocal leur permettra d’obtenir des suggestions phonétiques lors de l’édition de texte.

Toutes ces fonctionnalités s’ajoutent aux options d’accessibilité déjà présentes sur les appareils Apple. Parmi celles-ci, on retrouve les sous-titres en direct, le lecteur d’écran VoiceOver et la détection de porte.

L’engagement d’Apple envers l’accessibilité

Sarah Herrlinger, directrice principale de la politique et des initiatives mondiales en matière d’accessibilité d’Apple, souligne l’importance de l’accessibilité pour l’entreprise. Elle affirme : « L’accessibilité fait partie intégrante de notre philosophie chez Apple. » Ces fonctionnalités innovantes ont été développées en collaboration avec les membres des communautés handicapées à chaque étape. Elles visent à soutenir une variété d’utilisateurs et à faciliter les nouvelles formes de communication.