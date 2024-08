Nouveaux vidéophones DiO : contrôlez votre maison à distance

La marque française DiO® innove avec ses nouveaux vidéophones WiFi DIOVDP-B03 et DIOVDP-IP02. Ces dispositifs, faciles à installer et performants, offrent une surveillance à distance via une application mobile, et l'un d'eux fonctionne même sans électricité grâce à un panneau solaire intégré.

Une nouvelle génération de vidéophones connectés

La marque de domotique DiO® du groupe VEOM dévoile deux nouveaux modèles de vidéophones WiFi : le DIOVDP-B03 et le DIOVDP-IP02. Ces appareils permettent aux utilisateurs de surveiller et de répondre à leurs visiteurs via un écran HD haute résolution, que ce soit depuis leur domicile ou à distance grâce à l'application DiO One. Le DIOVDP-B03 se distingue par son fonctionnement autonome sans électricité, grâce à un panneau solaire.

Facile à installer, ce vidéophone sans fil utilise la technologie WiFi Halow pour une connexion longue portée, jusqu'à 200 mètres en champ libre. « Que ce soit pour une installation ou une rénovation, ce nouveau vidéophone DiO est très facile à installer et évite le recours à tout câblage électrique complexe, » souligne la marque. De plus, il reste opérationnel par tous les temps grâce à sa casquette anti-pluie et sa certification IP55.

DIOVDP-B03 : autonomie et écologie

L'unité extérieure du DIOVDP-B03 est équipée d'une caméra HD avec un angle de vision de 105°. Elle offre une surveillance de jour comme de nuit grâce à la vision nocturne. Les enregistrements peuvent être stockés sur une carte micro-SD jusqu'à 128 GB. « Le DIOVDP-B03 prévient l'utilisateur à tout moment des visiteurs qui se présentent et sonnent à l'entrée via la caméra HD et l'application DiO One, » explique DiO®.

Les deux modèles permettent d'ajouter jusqu'à quatre caméras supplémentaires, toutes contrôlables via l'application DiO One. Le DIOVDP-B03 est particulièrement pratique pour les propriétaires de résidences en location, grâce aux badges RFID fournis qui permettent un accès sécurisé et rapide. Les vidéophones DiO® sont disponibles chez Leroy Merlin et sur Chacon.com.

DIOVDP-IP02 : modernité et performance

Le DIOVDP-IP02, quant à lui, est idéal pour moderniser les systèmes existants. Il offre les mêmes fonctionnalités que le DIOVDP-B03 mais avec une connectivité filaire. Son écran plat tactile de 7 pouces et sa résolution HD 1080p assurent une qualité d'image supérieure. Ce modèle permet également l'ouverture de gâche et portail électriques à distance,. Il est conçu pour résister aux intempéries avec sa certification IP55.

Comme le souligne la marque, « offrant les mêmes usages de surveillance et de communication que le DIODVP-B03, le DIODVP-IP02 est un vidéophone Wi-Fi, filaire cette fois, parfait pour moderniser les installations existantes. » Les vidéophones DiO® sont disponibles avec des prix respectifs de 279 € pour le DIOVDP-B03 et 199 € pour le DIOVDP-IP02.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

