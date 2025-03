J’ai testé la prise connectée Konyks Priska Max Black FR ! Une mini prise, maxi pratique ?

Les objets connectés envahissent nos maisons, et les prises intelligentes ne font pas exception. Pratiques, elles permettent de mieux gérer sa consommation électrique et d’automatiser certains appareils du quotidien. Mais elles ne présentent pas toutes les mêmes performances.

Depuis quelques semaines, j’utilise la Konyks Priska Max Black FR, une prise connectée française ultra compacte. Et autant le dire tout de suite : elle a beau être petite, elle ne plaisante pas avec les fonctionnalités. J’ai voulu voir si elle tenait ses promesses. Spoiler : globalement, oui.

Caractéristiques techniques

Format ultra compact : 46 x 46 x 70 mm

: 46 x 46 x 70 mm Poids plume : seulement 58 g

: seulement 58 g Puissance maximale : 3 680 W

: 3 680 W Intensité supportée : 16A

: 16A Tension : 220-240V AC – 50/60 Hz

: 220-240V AC – 50/60 Hz Modèle aux normes françaises : type E + E/F

: type E + E/F Connectivité : Fonctionne en Wi-Fi 2.4 GHz (nécessaire)

: Fonctionne en Wi-Fi 2.4 GHz (nécessaire) Compatibilité : Bluetooth, Tuya Smart, Smart Life, Google Home, Amazon Alexa, et raccourcis Siri

Design et format : la discrétion au rendez-vous

La Konyks Priska Max Black FR est clairement la plus petite prise connectée que j’ai testée. Elle fait à peine 46 x 70 mm, pour 58 grammes. Une fois branchée, elle reste discrète, même derrière un meuble. Je l’ai installée dans ma chambre, puis dans ma cuisine. Elle ne dépasse pas, ne gêne pas les autres prises. Un bon point.

Côté look, la Konyks Priska Max est blanche, avec des détails noirs, un design assez propre et moderne. Pas d’effet cheap, pas d’élément superflu. Juste ce qu’il faut pour une prise connectée efficace qui n’encombre pas et qui n’est pas trop voyante.

Installation simple et rapide

Premier bon point : l’installation. L’application Konyks est intuitive et tout est en français. Il suffit de suivre les instructions. La Priska Max Black FR se connecte au Wifi 2.4 GHz, mais aussi en Bluetooth pour un appairage rapide. Si le Wifi saute, on peut quand même la piloter en Bluetooth. Et ça fonctionne bien.

En quelques minutes, ma prise était prête à l’emploi. Pas de galère avec des notices à moitié traduites. Konyks a vraiment bossé sur ce point.

Contrôle à distance et programmation

Via l’application, j’ai pu automatiser mes appareils exactement comme je voulais. J’ai, par exemple, paramétré ma machine à café pour qu’elle s’allume toute seule à 7h tous les matins. J’ai aussi programmé mon chauffe-eau d’appoint pour qu’il fonctionne uniquement aux heures creuses.

La configuration se fait depuis l’onglet “Scénario”. On choisit l’heure, les jours de répétition et l’action (allumer ou éteindre). Et c’est prêt. Si on veut que la Konyks Priska Max Black FR s’éteigne à une heure précise, il suffit de créer un deuxième scénario. Franchement, c’est simple et efficace.

Autre point fort : le contrôle vocal. La prise connectée fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri. Un simple “Alexa, allume la prise du salon” et hop, c’est fait. C’est super pratique quand on a les mains prises ou qu’on est déjà installé confortablement.

Suivi de la consommation : précis et hyper pratique

C’est là que j’ai été bluffée. L’application permet de suivre en temps réel la consommation des appareils branchés sur la Konyks Priska Max Black FR. J’ai pu voir combien me coûtait ma bouilloire chaque semaine, non seulement en watts, mais aussi en euros. Les données sont accessibles par jour, semaine, mois ou année, et il est même possible de recevoir une alerte en cas de dépassement de consommation.

J’ai testé l’exportation des données par email pour faire le point. Ça marche nickel. C’est parfait pour mieux gérer sa conso électrique et éviter les mauvaises surprises sur la facture.

Sécurité et confort : des fonctions bien pensées

Autre truc que j’ai aimé : on peut choisir ce que la prise doit faire après une coupure de courant. La Konyks Priska Max Black FR peut soit rester éteinte, soit reprendre son état précédent, soit s’allumer automatiquement. J’ai choisi l’option “reprendre l’état précédent”, histoire de ne pas devoir tout reconfigurer après une panne.

Le mode “verrouillage enfants” est aussi un vrai plus, surtout si vous avez des petits curieux à la maison. Et si vous aimez dormir dans le noir total, bonne nouvelle : le voyant lumineux peut être désactivé. Autre option pratique : le “planning aléatoire”, qui simule une présence en allumant et en éteignant les appareils à intervalles irréguliers. Parfait pour partir en vacances l’esprit tranquille.

Enfin, un historique des actions est accessible dans l’application. On voit précisément quand un appareil a été allumé ou éteint. Ce n’est pas indispensable tous les jours, mais c’est toujours utile pour garder un œil sur ses habitudes.

Performances et limites : à quoi s’attendre ?

La Priska Max Black FR supporte jusqu’à 3680W et 16A. C’est costaud pour un si petit format. J’ai testé avec un radiateur d’appoint, une cafetière, une lampe et une machine à laver. Aucun problème.

En revanche, attention aux appareils très énergivores utilisés sur la durée. Si la consommation dépasse 2300W pendant plusieurs heures, la prise peut être endommagée. Ce n’est pas une surprise, Konyks le précise clairement dans ses recommandations. Elle est parfaite pour des lampes, ventilateurs ou machines à café, mais pas pour un chauffe-eau ou une voiture électrique.

Compatibilité : une bonne intégration

Bonne nouvelle, la Konyks Priska Max Black FR est compatible avec Tuya Smart et Smart Life. Si vous avez déjà d’autres objets connectés dans ces écosystèmes, elle s’intègre sans souci. On peut aussi créer des automatisations entre plusieurs appareils. Moi, par exemple, j’ai testé un scénario où la prise s’allume si un détecteur de mouvement est activé. Tout se configure très facilement via l’application.

Verdict : une prise connectée à adopter ? La Konyks Priska Max Black FR m'a convaincue. Elle est compacte, facile à installer, hyper complète, et elle marche bien. C'est donc un excellent choix pour optimiser la gestion de ses appareils électriques. Mention spéciale pour le suivi de consommation, qui permet de mieux contrôler ses dépenses énergétiques. Bien sûr, elle a ses limites, comme toutes les prises connectées. Elle n'est pas faite pour des appareils trop gourmands en énergie sur la durée. Mais tant qu'on respecte cette contrainte, elle fait parfaitement son job. Et en plus, elle ne prend vraiment pas de place ! On aime Suivi conso en watts et euros, alertes, historique et export des données

Programmation et scénarios intuitifs On aime moins Wifi 2.4 GHz uniquement, pas de 5 GHz

Nécessite l’app Konyks ou Tuya pour la majorité des fonctions



