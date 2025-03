The + Technology : la stratégie audacieuse de Hisense en France

Hisense, l’un des leaders du marché TV et électroménager, repense son positionnement en France avec une nouvelle identité de marque : The + Technology. Ce concept repose sur quatre piliers : technologie premium, fonctionnalités avancées, design raffiné et prix accessible. L’objectif est clair : proposer des produits toujours plus performants, intuitifs et adaptés aux besoins des consommateurs. Cette évolution s’inscrit dans une volonté de renforcer l’image premium de la marque et de stimuler l’engagement des utilisateurs.

Une nouvelle image pour séduire les consommateurs français

Hisense, déjà bien implantée dans l’Hexagone — 4e acteur sur le marché de la TV et 2e dans le domaine du froid — change de ton. La marque dévoile une nouvelle identité baptisée « The + Technology », conçue en étroite collaboration avec l’agence Socialy et son équipe française. Loin d’un simple relooking, cette refonte ambitionne d’ancrer davantage la marque dans les attentes locales.

Ce repositionnement s’inscrit dans un contexte où les consommateurs exigent davantage qu’un bon produit : ils attendent de la performance, du design et une certaine forme de responsabilité. Hisense semble avoir bien saisi cet enjeu. « The + Technology », c’est une promesse d’excellence accessible, face à un marché encore dominé par quelques géants historiques. La volonté affichée ? Ne plus être perçue comme une alternative, mais comme une référence.

The + Technology : entre promesse technologique et pragmatisme

Derrière cette signature, Hisense structure sa proposition autour de quatre piliers. Des technologies premium qui intègrent l’intelligence embarquée pour une expérience fluide et personnalisée. Ensuite, des fonctionnalités avancées : les appareils sont pensés pour combiner puissance, durabilité et sobriété énergétique — un critère devenu central dans les décisions d’achat. Autre axe fort : le design. L’esthétique soignée s’impose désormais comme un argument à part entière, avec des produits conçus pour s’intégrer harmonieusement dans tous les intérieurs. Le prix aussi reste un élément stratégique : la marque entend rendre l’innovation accessible, sans rogner sur la qualité.

Pour Damien Neymarc, Directeur Communication et Marque chez Hisense France, cette nouvelle identité marque une étape clé : « ‘The + Technology’ marque une nouvelle étape pour Hisense France en affirmant notre expertise technologique et notre dimension premium. Ce positionnement a pour objectif de renforcer notre notoriété et de stimuler la conversion à l’achat en mettant en lumière la valeur distinctive de nos produits. »

Une ambition affirmée : devenir incontournable

Cette évolution interpelle. Elle traduit une volonté claire : celle de jouer les premiers rôles sur le marché français. Ce repositionnement ne s’adresse pas uniquement à un public technophile, mais plus largement à une cible exigeante, sensible à la valeur d’usage et à l’élégance des produits.

Avec le symbole « + », Hisense ne cherche pas seulement à enrichir sa signature visuelle. Ce « plus » devient le fil rouge de l’expérience utilisateur. Une manière de signaler que la marque ne se contente plus de suivre le rythme — elle entend désormais le donner. Reste à voir comment cette nouvelle identité résonnera sur le terrain, notamment face à une concurrence féroce et des consommateurs toujours plus informés. Mais une chose est sûre : Hisense entend faire plus qu’exister sur le marché français.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

