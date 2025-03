Offres de printemps Reolink : caméras et sonnettes à prix réduits !

in

Le printemps est l’occasion parfaite pour renouveler son équipement et renforcer la sécurité de son domicile. Reolink, spécialiste des caméras de surveillance intelligentes, lance une série d’offres promotionnelles à ne pas manquer jusqu’au 31 mars 2025. Pendant une semaine, une sélection de produits phares bénéficie de réductions – jusqu’à 33 %. C’est le moment idéal pour s’équiper d’une technologie de pointe à prix réduit.

Une campagne saisonnière stratégique

Reolink, spécialiste reconnu de la vidéosurveillance intelligente, n’a pas attendu l’été pour dynamiser son offre. Du 25 au 31 mars 2025, la marque chinoise déclenche une offensive commerciale à l’occasion du printemps. Jusqu’à 33 % de réduction sont appliqués sur plusieurs de ses produits phares. Une démarche qui intervient puisque les Français, de plus en plus nombreux à sécuriser leur domicile, recherchent des équipements performants sans exploser leur budget.

Derrière ces remises, une volonté claire : démocratiser l’accès à des solutions de sécurité avancées. Car au-delà des réductions, les produits mis en avant cumulent les atouts technologiques. Résolution 4K, suivi automatique, autonomie renforcée : la promesse de Reolink est autant tarifaire que technique.

Cette offre s’adresse aux consommateurs en quête de solutions de protection plus intelligentes et accessibles. Et cette stratégie tarifaire n’est pas isolée : elle s’inscrit dans une tendance globale des acteurs de la smart home à ajuster leurs prix tout en innovant.

Trois modèles en vitrine, trois usages complémentaires

Parmi les produits concernés, la TrackMix WiFi se distingue immédiatement. Cette caméra 4K embarque deux objectifs : l’un panoramique, l’autre pour le zoom. L’algorithme de suivi intelligent permet de capturer simultanément une scène large et un gros plan, le tout affiché en écran partagé. Un outil pensé pour ceux qui veulent garder un œil précis sans rien perdre de l’environnement. Vendue 199,99 € en temps normal, elle passe à 149,99 € pendant la durée de l’opération.

Autre modèle mis en avant : la sonnette vidéo 2K sans fil, réduite à 109,99 € au lieu de 139,99 €. Dotée d’un angle de vue tête-pieds, elle permet une visibilité complète sur le pas de porte. Son audio bidirectionnel et ses alertes intelligentes, capables même de distinguer un livreur d’un chat de gouttière, renforcent la sécurité du quotidien.

Enfin, pour une couverture étendue, Reolink mise aussi sur l’Altas PT Ultra. Alimentée par un panneau solaire et équipée d’une batterie de 20 000 mAh, cette caméra motorisée couvre à 360°, de jour comme de nuit. Une autonomie qui permet de s’émanciper des contraintes de câblage. Son prix passe de 199,99 € à 159,99 € durant l’offre.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn