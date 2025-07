Explorez les nouvelles fonctions IA de la Reolink Elite Floodlight WiFi

in

Reolink améliore sa caméra Elite Floodlight WiFi avec deux nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA : la recherche vidéo rapide et la sécurité périmétrique avancée. Ces innovations offrent une surveillance plus réactive, précise et autonome.

Reolink enrichit sa caméra Elite Floodlight WiFi avec deux fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle : une recherche vidéo intelligente et une sécurité périmétrique avancée. Avec ReoNeura™, sa technologie maison, l’entreprise propose une surveillance proactive, locale et sans abonnement. Une annonce qui s’inscrit dans une tendance forte du secteur : rendre les caméras de sécurité aussi intelligentes que discrètes.

Une caméra qui cherche pour vous, en quelques secondes

La promesse de Reolink ? Mettre fin aux heures perdues à scruter des enregistrements flous. Avec sa nouvelle fonction de recherche vidéo par IA intégrée directement à l’Elite Floodlight WiFi, il suffit désormais de saisir un mot-clé comme « homme en chemise rouge » pour que la caméra affiche les extraits correspondants, triés par pertinence. La recherche se fait localement, sans aucun transfert de données vers le cloud. Une démarche qui garantit confidentialité et rapidité. En pratique, cela transforme chaque caméra Reolink en un moteur de recherche visuel personnel, capable de fouiller une plage horaire définie et d’en extraire l’essentiel. Cette technologie, jusque-là réservée aux environnements professionnels, arrive enfin dans le quotidien des particuliers.

Des barrières virtuelles qui agissent, pas seulement qui observent

Reolink va au-delà de la simple détection. Sa nouvelle fonctionnalité de sécurité périmétrique permet aux utilisateurs de dessiner des zones sensibles – allées, portails, jardins – sur lesquelles la caméra réagit au moindre passage. L’appareil ne se contente pas de filmer : il peut déclencher des sirènes, allumer des projecteurs ou envoyer des messages vocaux préenregistrés. Cette réponse automatisée transforme l’Elite Floodlight WiFi en un véritable outil de dissuasion. L’absence d’abonnement et la configuration simple via l’application rendent cette technologie accessible, même à ceux qui ne sont pas experts en domotique. Une évolution concrète vers une sécurité personnalisée, efficace et autonome.

Une avancée dans un marché de la sécurité de plus en plus intelligent

Avec cette mise à jour, Reolink confirme une orientation claire : renforcer l’intelligence embarquée et maintenir un usage simple, sans frais cachés. ReoNeura™, l’IA maison, centralise les données en local. Elle garantit ainsi à la fois l’efficacité et le respect de la vie privée. Le secteur, en forte croissance, voit émerger une attente pour des solutions moins dépendantes du cloud. En ce sens, Reolink capte un mouvement plus large : celui d’une sécurité connectée, mais souveraine. Reste à voir comment la concurrence suivra.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

