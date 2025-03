Reolink débarque à la Fnac : la sécurité connectée pour tous

in

Reolink, spécialiste des systèmes de sécurité intelligents, annonce l’arrivée de ses produits à la Fnac. Cela rend ses caméras de surveillance et sonnettes connectées plus accessibles aux consommateurs français. Désormais disponibles sur Fnac, ces solutions permettent d’équiper facilement son domicile avec des technologies avancées, sans abonnement obligatoire et avec une installation simplifiée.

Des solutions innovantes pour une protection optimale

Grâce à cette nouvelle distribution, Reolink met à disposition des utilisateurs plusieurs dispositifs performants adaptés à divers besoins. Le Reolink Home Hub devient le centre de contrôle idéal pour connecter jusqu’à huit caméras. Il garantit un stockage local crypté pour une protection des données renforcée. Pour ceux qui recherchent une surveillance flexible, le Reolink Argus Series B430 propose une autonomie totale grâce à une batterie rechargeable ou un panneau solaire, avec une résolution 2K+ et une vision nocturne en couleur. Son orientation motorisée permet une couverture étendue des espaces extérieurs, même dans des conditions de faible luminosité.

Dans un registre complémentaire, le Reolink E Series E540 offre une surveillance dynamique avec un zoom optique 3X et une capacité de suivi automatique des mouvements. Cette technologie avancée permet de distinguer efficacement les personnes, les véhicules et les animaux. Elle offre également une visibilité optimale, même de nuit, grâce à son projecteur intégré. Pour une sécurité renforcée dès l’entrée, la Reolink Video Doorbell WiFi (D340W) propose une interaction en direct avec les visiteurs grâce à une qualité d’image 2K HD. Sa compatibilité avec le Wi-Fi double bande assure une connexion stable, tandis que son intégration avec les enregistreurs Reolink garantit un stockage sécurisé des enregistrements.

Un tournant stratégique pour Reolink en France

L’arrivée de Reolink à la Fnac marque une étape clé dans son expansion sur le marché français. Déjà adoptées par des millions d’utilisateurs dans le monde, ses solutions combinent innovation, autonomie et facilité d’utilisation. Cette collaboration avec la Fnac élargit l’accès à ces technologies. Elle offre ainsi une alternative performante aux systèmes de surveillance classiques. Dès aujourd’hui, les consommateurs peuvent retrouver les produits Reolink sur Fnac.com et bénéficier d’une protection intelligente et accessible pour leur domicile.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn