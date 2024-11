La Reolink Argus 4 Pro tient-elle vraiment ses promesses de vidéos 4K impeccables et de détection intelligente fiable ? Est-ce la solution idéale pour sécuriser votre maison, même de nuit ? Voici les réponses à ces questions.

Vous vous souciez de la sécurité de votre famille ? Utilisez une caméra de surveillance. Parmi les options disponibles sur le marché, la Reolink Argus 4 Pro se démarque grâce à sa résolution 4K, sa vision panoramique à 180° et ses fonctionnalités intelligentes. Mais ces caractéristiques impressionnantes sont-elles à la hauteur de nos attentes ? Nous avons mis à l’épreuve la Reolink Argus 4 pro pendant une dizaine de jours afin d’évaluer ses performances. Lisez cet article jusqu’à la fin pour connaître notre verdict

Caractéristiques techniques

Résolution vidéo : 4K UHD (3840 x 2160 pixels)

: 4K UHD (3840 x 2160 pixels) Champ de vision : Panoramique à 180° grâce à une double lentille

: Panoramique à 180° grâce à une double lentille Vision nocturne : En couleur avec la technologie ColorX

: En couleur avec la technologie ColorX Détection de mouvement : Assistée par IA, distinguant les personnes, véhicules et animaux

: Assistée par IA, distinguant les personnes, véhicules et animaux Connectivité : Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz)

: Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz) Alimentation : Batterie rechargeable de 5 000 mAh, compatible avec un panneau solaire

: Batterie rechargeable de 5 000 mAh, compatible avec un panneau solaire Stockage : Carte microSD jusqu’à 128 Go et intégration avec Reolink Home Hub

: Carte microSD jusqu’à 128 Go et intégration avec Reolink Home Hub Audio bidirectionnel : Microphone et haut-parleur intégrés

: Microphone et haut-parleur intégrés Résistance aux intempéries : Certification IP66

: Certification IP66 Dimensions : 97 x 62 x 108 mm

: 97 x 62 x 108 mm Poids : 495 grammes (batterie incluse)

: 495 grammes (batterie incluse) Compatibilité : Assistants vocaux tels que Google Assistant et Amazon Alexa

: Assistants vocaux tels que Google Assistant et Amazon Alexa Prix : moins de 250 euros

Présentation de Reolink Argus 4 pro

L’Argus 4 Pro est une caméra de surveillance innovante développée par Reolink. Elle a été lancée le 10 juin 2024. Elle a été conçue pour offrir une surveillance de haute qualité. Cette caméra de sécurité se distingue par sa résolution 4K UHD, son champ de vision panoramique à 180° et sa vision nocturne en couleur grâce à la technologie ColorX.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?

La boîte du Reolink Argus 4 Pro est entièrement bleu, avec le logo de la marque dessus. A l’intérieur, chaque composant est méticuleusement organisé dans des compartiments distincts, assurant une protection optimale pendant le transport. La boîte comprend les éléments suivants :

la caméra Reolink Argus 4 Pro : compacte et élégante, conçue pour une installation discrète.

: compacte et élégante, conçue pour une installation discrète. un panneau solaire : destiné à alimenter la caméra de sécurité de manière autonome en énergie.

: destiné à alimenter la caméra de sécurité de manière autonome en énergie. un support de fixation mural : pour une installation stable et sécurisée de la caméra.

: pour une installation stable et sécurisée de la caméra. une sangle de fixation : offrant une alternative d’installation sans perçage, idéale pour les surfaces où le perçage n’est pas souhaité.

: offrant une alternative d’installation sans perçage, idéale pour les surfaces où le perçage n’est pas souhaité. un câble USB-C : utilisé pour la recharge initiale de la batterie ou pour des mises à jour éventuelles.

: utilisé pour la recharge initiale de la batterie ou pour des mises à jour éventuelles. une notice multilingue : fournissant des instructions claires pour l’installation et la configuration de l’appareil.

Test du Reolink Argus 4 pro : prise en main

Le design de la Reolink Argus 4 Pro est unique et, osons le dire, un peu futuriste. Elle ressemble presque à un petit extraterrestre avec ses deux grands « yeux », qui sont en réalité ses deux capteurs 4K de 8 mégapixels (objectif f=2x4mm). Ces derniers sont capables de capturer une vue ultra grand-angle de 180°. La caméra arbore une finition blanche élégante avec une façade noire, un contraste qui ajoute à son allure moderne.

Sur la face avant, on trouve trois projecteurs LEDs : un placé entre les deux objectifs, et les deux autres de chaque côté, pour une illumination optimale de la zone surveillée. Le micro et le détecteur de lumière sont également situés à l’avant, garantissant une détection efficace et un enregistrement audio clair. À l’arrière, il y a un haut-parleur discret sur la gauche et un port USB-C protégé par une cache sur la droite. Le capteur PIR, qui assure la détection des mouvements, recouvre toute la partie avant « du pied » de la caméra. Cela permet une couverture large et cohérente, réduisant les risques de fausses alertes.

En termes de dimensions, la caméra mesure 97 x 62 x 108 mm, pèse 495 grammes (batterie incluse), et offre une certification d’étanchéité IP66. Autrement dit, elle est taillée pour résister aux intempéries ! Nous avons également apprécié la possibilité d’ajouter une carte microSD, parfaite pour le stockage local des vidéos. Concernant le panneau solaire fourni avec la caméra, il est fin et léger, mesurant 210,6 x 174,6 mm pour une épaisseur de seulement 7 mm et un poids de 453,3 grammes.

Voici ce que nous avons fait pour installer le Reolink Argus 4 Pro de manière optimale :

recharge complète : avant de commencer l’installation, nous avons effectué une charge complète de la caméra via le câble USB-C pour éviter les mauvaises surprises une fois en place. Rien de pire qu’une caméra sans jus !

: avant de commencer l’installation, nous avons effectué une charge complète de la caméra via le câble USB-C pour éviter les mauvaises surprises une fois en place. Rien de pire qu’une caméra sans jus ! trouver l’emplacement parfait : nous avons choisi un emplacement stratégique, entre 2 et 2,5 mètres de hauteur (environ 7 à 10 pieds) au-dessus du sol. Cela a permis à la caméra de couvrir efficacement une zone de détection de 2 à 10 mètres, tout en optimisant les performances du capteur PIR ;

: nous avons choisi un emplacement stratégique, (environ 7 à 10 pieds) au-dessus du sol. Cela a permis à la caméra de couvrir efficacement une zone de détection de 2 à 10 mètres, tout en optimisant les performances du capteur PIR ; l’angle, c’est important : pour de meilleures performances, nous avons installé la caméra de manière angulaire. Cela aide à capter les mouvements plus efficacement, surtout ceux qui passent latéralement ;

: pour de meilleures performances, nous avons installé la caméra de manière angulaire. Cela aide à capter les mouvements plus efficacement, surtout ceux qui passent latéralement ; connexion au panneau solaire : enfin, nous avons relié la caméra au panneau solaire avec le câble USB-C. Cela permet de maintenir la batterie chargée en permanence, même quand on oublie de la recharger manuellement. Pratique, non ?

Expérience utilisateur

Durant les 10 jours de test, la Reolink Argus 4 Pro nous a impressionnés par sa qualité d’image 4K UHD. Elle est en mesure d’offrir des vidéos nettes, même à distance, et un champ de vision de 180° sans distorsion. D’ailleurs, la technologie ColorX assure une vision nocturne en couleur, bien que la caméra passe en noir et blanc dans l’obscurité totale.

La détection de mouvement, précise grâce à l’IA, distingue efficacement les personnes, les véhicules et les animaux. De plus, la connexion Wi-Fi 6 s’est avérée rapide et stable, ce qui facilite une surveillance fluide. Enfin, l’application Reolink se montre intuitive et simple à utiliser, rendant l’ensemble de l’expérience utilisateur agréable et accessible.

