La Reolink TrackMix WiFi promet une surveillance 4K ultra-détaillée, un suivi automatique avancé et une vision nocturne en couleur. Vous voulez savoir si ce dispositif répond à vos besoins ? Lisez ce test.

Face à une insécurité grandissante en France, la protection des habitations et des locaux professionnels devient une priorité pour de nombreux citoyens. Les caméras de sécurité apparaissent comme une solution efficace pour surveiller et dissuader les intrusions. Parmi les modèles les plus innovants, la Reolink TrackMix WiFi se démarque par ses fonctionnalités avancées. Ce test complet vous permettra de découvrir si cette caméra est à la hauteur de ses promesses, de l’installation à la performance en conditions réelles. Plongeons ensemble dans cette évaluation.

Caractéristiques techniques

Présentation de Reolink TrackMix WiFi

La Reolink TrackMix WiFi est une caméra de sécurité innovante lancée en 2022. Elle succède à la gamme Argus. De ce fait, elle arbore des fonctionnalités améliorées telles que le suivi automatique des mouvements et une résolution 4K ultra-détaillée.

Cette caméra se positionne comme une alternative performante aux modèles PTZ traditionnels. Pourquoi ? Elle combine les avantages du panoramique, de l’inclinaison et du zoom avec une détection intelligente. Son objectif principal est de fournir une surveillance précise et réactive. La société cible les particuliers souhaitant sécuriser leur domicile ainsi que les petites entreprises désireuses de protéger leurs locaux.

Unboxing du Reolink TrackMix WiFi

La Reolink TrackMix WiFi est livrée dans une boîte entièrement bleue comprenant le logo de la marque. A l’intérieur, il y a :

la caméra lui-même ;

des antennes WiFi ;

une couvercle étanche ;

un adaptateur d’alimentation ;

un rallonge électrique de 4,5 mètres ;

un câble Ethernet de 1mètre ;

un paquet de vis pour l’installation ;

un gabarit de trou de montage ;

un sticker de surveillance ;

un guide de démarrage rapide.

Apparence de la Reolink TrackMix WiFi

Lors de notre test de la Reolink TrackMix WiFi, nous avons été impressionnés par son design moderne et sa finition soignée. La caméra arbore une apparence futuriste, alliant une coque supérieure blanche, marquée par le logo Reolink en gris, et une base noire où sont situés ses deux objectifs : un grand angle et un téléobjectif. Ce duo d’optiques ne se contente pas de rehausser l’esthétique de l’appareil, il souligne aussi son orientation vers des performances de surveillance avancées. Avec ses dimensions de 228 mm de hauteur, 147 mm de largeur et 129 mm de profondeur, et un poids d’environ 1,2 kg, elle s’intègre parfaitement dans tout espace extérieur sans encombrer.

Nous avons apprécié la stabilité de la connexion fournie par les deux antennes WiFi externes. D’ailleurs, il y a un port Ethernet pour une connexion filaire si nécessaire. L’emplacement dédié à la carte microSD permet un stockage local jusqu’à 256 Go, et le bouton de réinitialisation s’est avéré facile à utiliser pour restaurer la caméra à ses paramètres d’usine en quelques secondes.

Pendant nos essais nocturnes, les LED infrarouges et les projecteurs intégrés ont permis à la caméra de capturer des images claires, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, même en totale obscurité. L’audio bidirectionnel a également été à la hauteur : le microphone et le haut-parleur intégrés ont rendu la communication fluide et sans échos. En résumé, notre test confirme que la TrackMix WiFi ne fait pas que briller par son esthétique, elle assure aussi des performances solides qui inspirent confiance.

Installation et configuration de la Reolink TrackMix WiFi

La Reolink TrackMix WiFi est facile à installer. Tout a commencé par le choix d’un emplacement approprié, avec une vue dégagée pour une couverture optimale, tout en veillant à protéger la caméra des intempéries directes. Après, nous avons utilisé le gabarit de perçage fourni pour marquer les points de fixation sur le mur. Ensuite, les chevilles ont été insérées, et la base de la caméra a été solidement fixée avec les vis. L’appareil a ensuite été attaché à cette base, et son angle ajusté pour couvrir précisément la zone désirée.

Pour l’alimentation, nous avons utilisé l’adaptateur fourni et la rallonge. Une fois cela fait, nous avons téléchargé l’application Reolink sur un smartphone et créé un compte. L’ajout de la caméra a été rapide : il a suffi de scanner le code QR sur l’appareil pour l’enregistrer dans l’application.

La connexion au réseau WiFi s’est déroulée sans accroc, en sélectionnant le réseau 2,4 GHz ou 5 GHz et en entrant le mot de passe. En quelques secondes, la caméra était connectée. L’application a ensuite permis de personnaliser les paramètres, comme la détection de mouvement et les notifications, tout en définissant des zones de surveillance précises.

Ce qui nous a particulièrement plu, c’est l’interface de l’application. Elle est particulièrement intuitive et facile à utiliser, avec des instructions claires à chaque étape. En moins de 30 minutes, la Reolink TrackMix WiFi était installée, configurée, et opérationnelle, prête à surveiller de manière fiable et efficace.

