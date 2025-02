J’ai testé la Reolink Duo 3 Wifi ! Est-ce la caméra de sécurité ultime pour votre maison ? 

Jamais je n’avais vu une caméra de surveillance aussi audacieuse que la Reolink Duo 3 Wifi. Dès l’installation, j’ai compris qu’elle ne jouait pas dans la même cour que les autres. Avec sa double lentille qui fournit un champ de vision ultra-large de 180°, elle capture chaque recoin avec une clarté saisissante.

Et ce n’est pas tout : sa résolution 16 mégapixels repousse les limites de l’imagerie domestique. Elle révèle chaque détail avec une netteté bluffante. Grâce à sa connexion Wifi 6 double bande, elle s’intègre sans effort à mon réseau. Elle promet d’offrir une fluidité de transmission impressionnante. Curieuse de tester ses performances, je me suis plongée dans son univers… et je vous livre ici mon verdict sans filtre.

Caractéristiques techniques

Capteur : CMOS 1/2,7″

: CMOS 1/2,7″ Résolution : 16 MP (7680 × 2160)

: 16 MP (7680 × 2160) Champ de vision : 180° horizontalement et 55° verticalement

: 180° horizontalement et 55° verticalement Objectif grand angle fixe : f=2,8 mm, F=1,6

: f=2,8 mm, F=1,6 Vision nocturne : Infrarouge (IR-Cut) jusqu’à 30 mètres (100 pieds), 8 projecteurs LED haute puissance (5 W, 6500 K) pour des images en couleur

: Infrarouge (IR-Cut) jusqu’à 30 mètres (100 pieds), 8 projecteurs LED haute puissance (5 W, 6500 K) pour des images en couleur Fréquence d’images ajustable : 4 à 20 fps

: 4 à 20 fps Audio bidirectionnel : Microphone et haut-parleur intégrés

: Microphone et haut-parleur intégrés Connectivité : Wifi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz), Port Ethernet RJ45 10M/100Mbps

: Wifi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz), Port Ethernet RJ45 10M/100Mbps Stockage : Emplacement pour carte microSD jusqu’à 512 Go

: Emplacement pour carte microSD jusqu’à 512 Go Sécurité sans fil : Chiffrement avec WPA/WPA2/WPA3

: Chiffrement avec WPA/WPA2/WPA3 Résistance aux intempéries : IP67

: IP67 Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C

: de -10 °C à +55 °C Humidité tolérée : entre 10 % et 90 %

: entre 10 % et 90 % Dimensions : 195 × 103 × 56 mm

: 195 × 103 × 56 mm Poids : 622 g

Unboxing : Ce que vous trouvez dans la boîte

Dès les premiers instants de la découverte, la Reolink Duo 3 Wifi m’impressionne par la richesse de son équipement. Les deux antennes promettent une connexion stable, tandis que l’alimentation 12V et son câble d’extension offrent une belle flexibilité d’installation. Le support de fixation, accompagné de sa plaque de montage et des vis, respire la solidité et inspire confiance. Il semble conçu pour une pose rapide et sécurisée.

Reolink a même prévu un câble Ethernet pour ceux qui préfèrent une connexion filaire. La notice, elle, est claire et facile à suivre, ce qui me permet de me lancer sans prise de tête. Cependant, c’est en découvrant la caméra connectée que le vrai spectacle commence. Son design robuste, ses deux lentilles et sa matrice de LED me laissent présager une surveillance efficace, même en pleine nuit.

Design et qualité de fabrication

La Reolink Duo 3 Wifi impose son style qui allie modernité et robustesse. Son boîtier blanc, à la fois épuré et massif, inspire confiance et semble prêt à affronter les éléments. À l’avant, sa façade noire abrite les deux objectifs stratégiquement alignés. Ceux-ci sont encadrés par une constellation de LED infrarouges et de projecteurs puissants, prêts à illuminer la nuit.

Sur le dessus, la caméra de surveillance arbore deux antennes wifi externes élancées. Conçue pour l’extérieur, elle affiche une certification IP67. Elle garantit une résistance totale à la pluie, à la poussière et aux températures extrêmes. Fixée sur un support mural octogonal, elle s’intègre discrètement tout en imposant une présence rassurante.

Installation et configuration : Une simplicité déconcertante

Je m’attendais à devoir jongler avec câbles et réglages compliqués. Cependant, la Reolink Duo 3 Wifi m’a bluffée par sa simplicité. Après avoir téléchargé et ouvert l’application Reolink, l’interface me guide pas à pas. En quelques secondes, je crée mon compte et scanne le QR code situé sur la caméra. La connexion au Wifi se fait sans accroc, que ce soit en 2.4 GHz ou 5 GHz. De plus, l’appairage est quasi instantané.

Vient ensuite l’étape du montage. Deux vis suffisent pour fixer la caméra solidement, un jeu d’enfant. J’ai pris soin de choisir un emplacement stratégique, proche d’une prise électrique. En un clin d’œil, elle était prête à fonctionner. L’application détecte immédiatement la caméra et affiche son flux en direct. Je n’ai jamais installé un dispositif de surveillance aussi facilement.

Qualité d’images

Avec sa résolution 16 MP Ultra HD et ses 7680 × 2160 pixels, la Reolink Duo 3 Wifi surpasse de loin les caméras 4K classiques. Chaque détail est restitué avec une précision impressionnante, au point de pouvoir lire une plaque d’immatriculation à 9 mètres. Même en zoomant, l’image reste d’une clarté bluffante, sans pixellisation gênante.

D’ailleurs, son champ de vision à 180° est un atout majeur. Quand d’autres nécessitent plusieurs angles pour couvrir une large zone, celle-ci fusionne les images de deux objectifs pour offrir une vue panoramique homogène, sans distorsion fisheye. J’ai testé en l’installant face à mon allée et elle capturait l’ensemble de la scène d’un seul regard. Elle enregistre chaque mouvement sans interruption.

De nuit, la caméra se révèle tout aussi efficace. Grâce à ses projecteurs intégrés, elle offre une vision nocturne en couleur, ce qui rend les scènes sombres bien plus lisibles. Je peux aussi basculer en mode infrarouge pour une image en noir et blanc nette jusqu’à 30 mètres. Cette option est idéale pour une surveillance discrète. Peu importe les conditions, je sais que rien ne lui échappe.

Des fonctions intelligentes pour une surveillance réactive

Le système de détection avancé de la Reolink Duo 3 WiFi est extrêmement précis. Cette caméra de surveillance Wifi sait faire la différence entre un humain, un véhicule et un animal. Résultat : moins de fausses alertes, plus de pertinence et des notifications réellement utiles.

J’ai aussi découvert une fonction de suivi de mouvement qui s’active dès qu’un objet se déplace dans le champ de vision. La caméra ajuste son focus automatiquement et suit la cible sans interruption. En pratique, cela offre une surveillance dynamique qui ne laisse aucun détail au hasard.

Côté stockage, aucun abonnement obligatoire. Je peux enregistrer mes vidéos directement sur une carte microSD jusqu’à 512 Go. J’ai aussi la possibilité de choisir une solution plus robuste comme un NVR Reolink, un NAS ou un serveur FTP. Cette liberté est un vrai plus par rapport aux caméras qui imposent des abonnements cloud coûteux.

Mais la vraie surprise, c’est son intercom bidirectionnel. En un clic sur l’application, je peux parler directement à un visiteur ou un intrus, où que je sois. Pour renforcer la dissuasion, la caméra embarque une sirène et un flash lumineux qui éloignent toute présence indésirable. Elle ne se contente donc pas de surveiller, elle sait aussi réagir.

Compatibilité

Lors de mes tests, j’ai pu constater que la caméra fonctionne bien avec Google Assistant. En revanche, aucune prise en charge d’Apple HomeKit ou d’Alexa pour le moment. Cela pourra en décevoir certains, moi la première, car cela limite un peu les options de contrôle vocal.

Côté compatibilité, aucun souci majeur. Que ce soit sur Windows, Mac OS, iOS ou Android, l’accès à la caméra s’est fait sans encombre. J’ai également testé plusieurs navigateurs, notamment Edge, Chrome, Firefox et Safari. Tous ont bien supporté l’affichage du flux vidéo en direct.

Autre point intéressant : jusqu’à 20 utilisateurs peuvent être enregistrés sur l’appareil, dont un administrateur et 19 utilisateurs secondaires. Pendant mes essais, j’ai pu ouvrir plusieurs sessions simultanées sans latence notable. C’est un vrai plus pour ceux qui veulent partager l’accès avec d’autres membres de la famille ou des collègues.

