Nouvelle gamme STRONG : caméras 360° et 4K pour votre maison

STRONG lance sa nouvelle série de caméras de surveillance Smart Home, dédiée à une sécurité domestique optimale. Cette gamme inclut des modèles innovants tels que le SHC08IR0-W, le SHC05IR0-W et le SHC04IR0-W, conçus pour répondre aux besoins des foyers modernes. Dotées de fonctionnalités avancées, comme une vue panoramique à 360° et une détection des mouvements intelligente, ces caméras garantissent une surveillance efficace et sans fausse alerte.

Une réponse directe aux enjeux actuels de la sécurité

Le marché de la vidéosurveillance domestique poursuit sa montée en puissance, et STRONG n’entend pas rester en retrait. Avec sa nouvelle gamme Smart Home, l’entreprise propose trois modèles qui ambitionnent de démocratiser des fonctions jusqu’ici réservées au haut de gamme : vue panoramique à 360°, vision nocturne infrarouge invisible et audio bidirectionnel.

J’ai noté une volonté claire de la marque : allier simplicité d’usage et efficacité. L’objectif motorisé permet un balayage complet des pièces pour réduire considérablement les angles morts. Les alertes intelligentes, quant à elles, distinguent humains, animaux et objets en mouvement – un point particulièrement utile pour éviter les fausses notifications qui minent souvent l’expérience utilisateur.

Trois niveaux de performance, un même souci du détail

STRONG décline sa solution en trois caméras : SHC04IR0-W, SHC05IR0-W et SHC08IR0-W, avec des différences notables en termes de résolution et de fonctionnalités. Le modèle SHC04IR0-W, proposé à 29,99 €, vise les budgets serrés sans faire l’impasse sur les éléments essentiels. Il offre une résolution 2K, une connexion Wi-Fi bi-bande, et un design compact. Ce dernier peut être installé sur une table ou fixé au mur.

Plus ambitieuse, la SHC05IR0-W monte en gamme avec une définition 3K, une vision nocturne optimisée et une détection intelligente des personnes. Elle parvient malgré tout à rester sous la barre des 35 €. La SHC08IR0-W, vendue à 59,99 €, se positionne en véritable produit phare. Elle propose une résolution 4K (8MP), une ouverture F/1.6 pour une meilleure captation de lumière, et intègre la détection des animaux, en plus d’un stockage flexible sur microSD ou cloud.

Un produit connecté, conçu pour le quotidien

Toutes les caméras sont pilotables via l’application Vision by STRONG, qui centralise le contrôle à distance, la consultation des vidéos en direct ou archivées, ainsi que l’activation de la surveillance. Ce point mérite d’être souligné : l’interface semble pensée pour des utilisateurs non technophiles, avec une prise en main rapide. Autre aspect non négligeable, STRONG propose un mois d’essai gratuit au cloud, avec accès aux vidéos pendant 7 jours.

Le stockage local, jusqu’à 512 Go, est également un atout pour ceux qui veulent éviter les abonnements. Ce lancement s’inscrit dans une tendance de fond : la sécurisation proactive des foyers, qui se démocratise grâce à des appareils accessibles, performants et simples à utiliser. Une initiative qui tombe à point, alors que les attentes des consommateurs en matière de connectivité et de protection ne cessent de croître.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

