Ne perdez plus jamais votre chat grâce à Tile !

Tile est une entreprise américaine qui produit des traqueurs Bluetooth pour aider les gens à trouver leurs objets perdus. Mais pour agrandir sa clientèle et répondre à des besoins plus diversifiés, ils ont décidé de lancer Tile pour chat. Grâce à ce nouveau traqueur, vous pourrez retrouver votre boule de poile, peu importe où il se trouve.

Tile lance un traqueur pour chats

Tile a présenté mardi un nouvel accessoire de suivi pour chat, conçu pour vous aider à localiser vos compagnons félins. C’est le tag modifié de la Tile Sticker qui s’accompagne d’un collier en silicone et coûte 40 $.

Si vous souhaitez équiper votre félin de ce traqueur, il vous faudra donc débourser aux alentours de 36 € avec la livraison gratuite.

Les fonctionnalités de Tile pour chat

Cet accessoire pour chat a une durée de vie de batterie de trois ans, et vous pouvez facilement remplacer le sticker en cas de besoin. Le traqueur a une portée de 250 pieds (76,2 mètres) et fonctionne avec les appareils Android et iOS. Ce dispositif aidera à retrouver un chat qui se cache quelque part dans la maison. Souvent, ils font ce genre de choses pour se reposer mais on ne peut jamais rien prévoir, c’est pourquoi il est si utile !

Commandes vocales et autres caractéristiques

La fonctionnalité de recherche peut être effectuée à l’aide de commandes vocales, car Tile pour chats est également compatible avec des assistants vocaux populaires tels que Siri, Alexa et Google Assistant. Le package comprendTile Sticker et un système d’attache de collier qui est compatibleavecpresque tous les colliers pour chat standards. La société a déclaré que l’attachement peut être étiré jusqu’à 1,7 fois sans se casser, et l’appareil est résistant à l’eau, de sorte que votre chat peut le lécher sans l’endommager.

Une alternative peu coûteuse

Il s’agit de la première fois que Tile se lance dans la production de produits pour animaux de compagnie. Cette solution peu coûteuse est une alternative intéressante aux nombreux traqueurs basés sur GPS qui sont disponibles sur le marché, certains étant proposés à partir d’un prix de base de 50 $ (soit plus de 40 €), avec des abonnements mensuels pour des fonctionnalités supplémentaires. Si votre chat ne sort pas beaucoup de la maison, Tilepourchat pourrait être l’option idéale pour vous.

Où trouver ce Tile pour chat ?

Tilepourchat est disponible en noir et blanc sur le site web de la société. Avec ce nouveau produit, vous pouvez être sûr de toujours savoir où se trouve votre chat bien-aimé.