Ce lanceur de balle connecté amusera votre chien toute la journée !

La marque Uahpet s’est donnée pour mission d’améliorer les interactions harmonieuses entre les humains et les animaux de compagnie. Tout cela, grâce à la science et à l’amour. Elle vise à créer un lien plus fort entre l’animal de compagnie et son propriétaire. Cette mission est louable et peut être soutenue par tous les parents d’animaux de compagnie. Pour cela, il propose un nouveau modèle de lanceur de balle de chien.

Le lanceur de balles pour chien iRetriever d’Uahpet : Intelligence, sécurité et automatisation

Le lanceur de balle pour chien d’iRetriever d’Uahpet est à la fois intelligent, sûr et automatisé. Celai en fait donc un choix idéal pour les personnes ayant une vie bien remplie. Il est capable de lancer des balles jusqu’à 24 m de distance, avec la possibilité de personnaliser les paramètres de lancement.

De plus, il utilise une technologie de batterie inspirée par Tesla, garantissant une alimentation fiable et durable. Sa batterie rechargeable intégrée de 4 000 mAh vous permet de jouer sans craindre que le iRetriever s’arrête brusquement.

Trois modes de lancement et une balle sûre et durable

Trois modes de lancement différents sont proposés pour ce modèle de lanceur de balles pour chien. Aussi, il dispose d’un mode GT unique qui permet 200 lancements consécutifs de balles. Cela offre ainsi une excellente session de jeu avec votre chien.

La balle est fabriquée en un matériau ETPU non toxique et mâchouillable, ce qui garantit à la fois durabilité et sécurité. Vous n’aurez donc pas à la remplacer fréquemment, ce qui est une bonne nouvelle pour vous et votre chien.

La technologie intelligente de détection radar ToF pour une expérience de jeu supérieure

La technologie intelligente de détection radar ToF élève l’appareil iRetriever en offrant des expériences de jeu supérieures pour vous et votre chien. Cette technologie permet de détecter les objets, les articles et la décoration à proximité, ainsi que la position de votre animal.

De cette manière, le iRetriever ne lancera jamais de balles puissantes directement sur votre chien. Ou bien encore, sur des objets, des meubles ou des décorations présentent dans votre foyer. De plus, les trois angles de lancement réglables gardent votre chien en alerte, rendant le jeu toujours excitant et imprévisible.

La disponibilité du lanceur de balle pour chien sur IndieGoGo

À partir du 20 juin 2023, le lance-balles Uahpet iRetriever sera disponible exclusivement sur IndieGoGo. Il promet de ravir à la fois les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Cela se réalise grâce à son idée prédominante : pas de coups, pas de blessures.

Cet appareil offre une excellente source de divertissement automatisé pour votre animal, même lorsque vous n’avez pas le temps de vous en occuper. Si vous avez un chien, vous devriez certainement envisager d’y jeter un œil, au moins.

