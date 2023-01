Avec ce collier connecté, votre chien vivra plus longtemps

Avec ce collier connecté pour chiens, l’entreprise CareSix entend faciliter la vie des propriétaires de ces animaux et la tâche des vétérinaires.

CareSix a dévoilé son Coton Sense 1 au CES 2023 Innovation Awards. Ce collier connecté est pourvu de multiples capteurs surveillant constamment la santé de votre chien. L’entreprise l’a présenté en le faisant porter par un Beagle répondant au nom de Coton.

Une surveillance constante du bien-être de votre animal de compagnie

Ce collier connecté pour chien est un bijou de la technologie. Il exploite l’intelligence artificielle pour repérer toute éventuelle anomalie de santé chez son porteur. Le collier suit les biosignaux du chien comme la température, la fréquence cardiaque et la respiration. Les capteurs peuvent même vous permettre de suivre l’alimentation et l’activité physique de votre animal.

De plus, ce collier est aussi équipé d’un GPS. Le propriétaire peut donc savoir où se trouve son fidèle compagnon à chaque moment. Cela présente un intérêt certain notamment si votre chien a tendance à vadrouiller. D’autant plus que l’application intégrée dans ce collier vous permet de paramétrer des alertes lorsque votre compagnon sort des limites d’un périmètre défini.

Le collier connecté idéal pour un chien

CareSix a conçu ce collier pour qu’il soit le plus confortable pour un chien. Léger, il est fabriqué dans du coton respirant. Quant aux divers capteurs et GPS qui l’accompagnent, ils sont dissimulés dans sa boucle métallique.

Ce collier connecté vous indique toute anomalie des biosignaux de votre chien. Vous pouvez ainsi agir immédiatement pour le soigner. Cet accessoire vous permet donc d’optimiser l’espérance de vie de votre animal de compagnie.Cet objet est le premier produit commercialisé par la start-up. Il se pourrait toutefois que d’autres accessoires de la même catégorie soient prochainement conçus.