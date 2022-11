Dites adieu aux corvées grâce à cette litière pour chat autonettoyante

Vous êtes un amoureux des chats mais vous n’aimez pas nettoyer leur litière ? Le Furbulous Box, la litière intelligente et autonettoyante pour chat est la solution qu’il vous faut !

Grâce à une campagne de crowdfunding lancée sur Indiegogo, une idée brillante et l’amour des chats, le Furbulous Box est né ! Vous vous demandez sûrement en quoi consiste ce concept ? Prenez place et continuez votre lecture.

Une litière autonettoyante pour chat, le confort pour tous les propriétaires

Vous l’aurez sûrement compris, le Furbulous Box est une litière autonettoyante pour chat. Après avoir été testée et approuvée, elle est maintenant en production. Un peu de patience et elle sera chez vous pour votre bonheur et celui de vos chats ! Cette litière est suffisamment grande pour accueillir un chat de 12 kg en moyenne. Elle est équipée d’un compartiment pouvant contenir jusqu’à 7 litres de déchets. Si vous avez plusieurs chats, cette litière saura également les convenir.

Une litière autonettoyante pour chat, pour des chats en bonne santé

Savez-vous que l’autre particularité de cette litière autonettoyante pour chat c’est qu’elle permet de prévenir la formation de la moisissure responsable de l’aflatoxicose, une toxine mortelle pour les chats. En plus d’être nocifs pour les chats, ces champignons peuvent également contaminer l’environnement. Alors, pour protéger votre chat et l’environnement en même temps, le Furbulous Box embarque une technologie d’emballage et de scellage de déchets tout en les évitant d’exposer à l’air libre.

Une litière autonettoyante pour chat, pour une maison qui sent bon !

Tout le monde est d’accord, une maison qui sent les excréments et l’urine des chats n’est pas du tout agréable à vivre ! Le Furbulous Box a la solution pour éviter que les mauvaises odeurs ne s’éparpillent dans votre intérieur. Il est doté de capteurs permettant d’assurer la sécurité de votre animal. En effet, lorsque votre chat se retrouve dans la litière, cette dernière arrête automatiquement son auto-nettoyage et vidage. Impressionnant non ? En plus de cela, le Furbulous Box vous permettra de surveiller les variations de poids de votre chat grâce à la technologie dont elle dispose.

Vous avez remarqué le Furbulous Box fait des miracles mais la question à laquelle vous vous êtes sûrement posé c’est : « comment s’effectue l’auto-nettoyage et vidage de la litière ? ». Le processus de nettoyage de la litière est simple. Après que votre chat ait fait ses besoins, les excréments sont automatiquement filtrés après chaque besoin afin que les granulés de litière soient aussi propres que possible. Le bac élimine automatiquement les déchets et les emballe dans un sac poubelle intégré. Fini les corvées, vous pouvez en profiter pour câliner votre chat !

D’autres avantages à connaître de l’usage du Furbulous Box

Si vous avez un seul chat, le bac à déchets de votre litière pour chat autonettoyante peut durer jusqu’à 15 jours avant de remplacer le sac à poubelle. Ainsi, si vous êtes en déplacement, la litière de votre boule de poils sera propre et nettoyée avant votre retour. Qui plus est, grâce à l’application qui lui est dédiée, le Furbubous Box vous permettra de surveiller à distance la santé ainsi que les habitudes de votre chat. De quoi avoir l’esprit tranquille !

Découvrez 5 autres objets connectés pour prendre soin de votre chat.