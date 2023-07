PetSnowy : la litière pour chat innovante qui se nettoie toute seule !

La litière pour chat autonettoyante Petsnowy SNOW+ suscite de plus en plus d’attention grâce à sa campagne de financement participatif impressionnante. Disponible en précommande, elle est actuellement accessible en promotion à partir de 579 $. Voici donc quelques points clés à connaître sur la litière pour chat Petsnowy SNOW+.

Une expérience sans odeur

Le système de photocatalyse TiO2 est révolutionnaire. SNOW+ exploite cette technologie pour éliminer les odeurs de manière triple. Il décompose les bactéries et les virus, éliminant ainsi plus de 90 % de l’ammoniac. Dites adieu aux mauvaises odeurs et profitez d’une expérience sans odeur, respectueuse de l’environnement et sûre pour les chats.

Par ailleurs, la litière pour chat PetSnowy est dotée d’une lumière UV intégrée qui fonctionne 24 heures sur 24. Celle-ci tue les virus et les bactéries tout en renforçant le processus d’élimination des odeurs. En outre, elle offre une double déodorisation puissante qui garantit un environnement frais en permanence.

En addition, grâce à la technologie Robert NEUTRAL, vous pouvez éloigner les mauvaises odeurs et créer un environnement domestique agréable. Selon les données de SNOW+, Robertet élimine efficacement 99,9 % des composés sulfurés malodorants et 92,9 % d’autres virus. De plus, elle élimine les particules en suspension dans l’air qui sont responsables des odeurs désagréables.

Une conception brevetée d’auto-scellage

Dans la litière pour chat PetSnowy, vous trouverez toujours un sac à déchets scellé et sec prêt à l’usage. À l’emploi, il vous suffit de le tirer pour le sceller et ensuite le pousser pour l’ouvrir.

De cette manière, vous pourrez commencer à emprisonner les déchets directement dans le sac. Par ailleurs, SNOW+ assure que celui-ci est épais et solide. En outre, cela en ferait l’un des meilleurs choix sur le marché pour emprisonner les déchets et éliminer les odeurs.

Un passage courbé

Dites adieu au suivi de litière, car le tapis de passage inclus piège la litière à sa source. Il offre une surface douce pour les pattes de votre chat. Vous pouvez ainsi profiter d’un nettoyage facile et garantir le confort optimal de votre chat.

De plus, grâce à cette solution, votre chat bénéficiera d’un espace naturellement privé. Vous pourrez maximiser sa préférence pour l’intimité pendant ses moments de toilette en renforçant son sentiment de sécurité et de protection contre les éléments extérieurs.

Une sécurité accrue

La litière pour chat PetSnowy est dotée de capteurs de haute précision. Ils détectent la présence de votre chat dans ou sur la litière. De cette manière, ils arrêtent automatiquement tout processus de nettoyage pour des raisons de sécurité.

Le passage SNOW+ offre également un environnement sans danger. Étant dépourvu de mécanismes de nettoyage, il garantit ainsi la sécurité constante de votre chat. Par ailleurs, le globe anti-pincement se rétracte au moindre contact, assurant ainsi la sécurité de votre chat.

De plus, vous pourrez profiter d’une grande tranquillité d’esprit grâce aux voyants d’indication de sécurité qui vous avertissent en cas de problème. Sinon, vous pouvez rester informé des problèmes du système de litière ou lorsque votre chat passe trop de temps dans la litière. Tout cela est rendu possible grâce aux notifications push sur l’application PetSnowy.