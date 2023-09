Moustache dévoile son premier vélo électrique made en France

Moustache présente un nouveau modèle de vélo électrique, le J, avec un cadre fabriqué en France. Depuis plus de 10 ans, cette société vosgienne s’engage dans une démarche écologique et franchit aujourd’hui une nouvelle étape.

Moustache nourrit depuis fort longtemps son rêve de pouvoir relocaliser la fabrication du cadre de ses vélos. Elle souhaite par ce biais créer un VAE adapté aux besoins de chacun. Le J marque une avancée significative pour la société et reflète l’essor du made in France. En effet, avec ce nouveau modèle, cette entreprise vosgienne redonne vie à un savoir-faire perdu depuis 40 ans.

Moustache présente son tout premier vélo électrique made in France

Pour Moustache, le lancement du modèle « J » marque le début d’une nouvelle ère. Cette entreprise de Vosges poursuit son ambition de relocaliser la fabrication du cadre de son vélo. Ne se limitant pas à un modèle made in France, la marque revendique pour le « J » un cadre performant.

Pour ce faire, elle a mis au point des processus d’usinage inédits. Ainsi, Moustache a réalisé pour la première fois une structure en deux parties en utilisant un procédé de moulage par gravité unique en son genre. Celui-ci garantit un cadre aux lignes épurées, sans soudure et rigide. Plus encore, ce vélo évite toute déperdition d’énergie que celle du cycliste ou de la batterie grâce à sa suspension à bras oscillant.

Par ailleurs, le vélo électrique made in France de Moustache combine confort, sécurité, simplicité, fluidité et efficacité. Doté d’un amortisseur Moustache Magic Grip à l’arrière, il atténue progressivement tous les chocs. Quant au cadre ouvert, il favorise l’enjambement tandis que la tige du siège télescopique offre de l’assurance aux cyclistes débutants. Son design novateur et son faible poids le rendent aussi performant.

Pour couronner le tout, Moustache a travaillé avec Bosch pour améliorer la connectivité. Cette collaboration a permis l’intégration du Smart System au vélo électrique J.

Des versions adaptées à tous les types de terrain

Outre sa performance, le cadre du « J » de Moustache se veut le plus versatile possible. Pour cela, la marque annonce 3 nouveaux vélos pour permettre aux cyclistes de choisir le modèle adapté à leurs besoins. Tous les trois partagent la même structure, le même moteur Bosch d’une puissance de 250W ainsi que la même batterie d’une capacité de 625 Wh.

Les cyclistes désireux de parcourir la ville peuvent opter pour le J. ON, une version plus urbaine. Pesant 30 kg, il s’équipe d’une fourche Suntour ainsi que d’une transmission par courroie Enviolo. Proposé à 5 999 €, il couvre 146 km.

La version J. ALL reprend les caractéristiques du modèle J. ON. Ce qui le distingue, c’est ses pneus et sa fourche Suntour XCR 34, idéale pour le tout-terrain. Au prix de 5 199 €, ce modèle affiche une autonomie équivalente de 140 km pour un poids de 30,6 kg.

En revanche, le J. OFF, beaucoup plus radical, privilégie des caractéristiques propres au tout-terrain. Notamment la transmission Shimano, guidon, fourche Marzocchi. Destiné à un public aventurier, il est commercialisé à 5 699 € pour une portée de 118 km.