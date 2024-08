Découvrez la moto électrique UL 02 au style rétro, signée BMW Motorrad Austria et Vagabund !

Alors que la personnalisation autour de BMW Motorrad se concentre sur les modèles du patrimoine BMW R 18 et BMW R 12 nineT, une nouveauté se profile à l'horizon. Il s'agit de la moto électrique conçue par BMW et Vagabund.

Cette moto cible les jeunes citadins désirant se déplacer sur un véhicule électrique rétro. Voici ce qu'il en est.

Un projet extraordinaire basé sur la BMW CE 02

En collaboration avec le Design & Makers Studio VAGABUND à Graz, BMW Motorrad Austria à Salzbourg à créer une nouvelle moto électrique. Ils l'ont intitulé BMW CE 02 x VAGABUND. C'est un élégant eParkourer basé sur la BMW CE 02 et elle a été créée pour les zones urbaines.

Le vélo customisé Made in Austria impressionne non seulement par son design unique et futuriste. Mais aussi par divers éléments « rétro » fonctionnels, qui ont été conçus pour rendre ce modèle unique.

Son look bicolore répond parfaitement aux besoins des amateurs de véhicules rétro au look unique. Cette autre version de la moto BMW CE 02 atteint une vitesse de 59 mph. Et nous nous attendons à ce que cette version spéciale soit équipée du même moteur électrique de 48 volts et du même groupe motopropulseur.

Un design très spécifique

Sinon, elle délivre une puissance de pointe de 11 kW et offre une autonomie de 88.51 km avec une seule charge. Sur le plan visuel, elle a un peu plus d'éclat avec ses accents blancs contrastés. Les tons blancs et noirs se mêlent à la couleur beige de la selle. Ce qui fait que ce véhicule urbain suscitera ainsi l'intérêt des jeunes citadins à la recherche d'un véhicule original.

Ce qui pourrait les satisfaire, c'est l'intégration musicale de la « OB-4 Magic Radio » de Teenage Engineering. Puis, le pot d'échappement électrique a aussi un drôle de style. Il offre de la place pour un parapluie. Et le marchepied avec une bande adhésive de skateboard donne un look sportif à l'ensemble de l'engin.

Ensuite, BMW Motorrad et Vagabund créent également une autre attraction sur la moto électrique UL 02. Elle est dotée d'un cadre de bicyclette d'une hauteur de 3,6 mètres. Celle-ci fait partie d'un concept global qui renforce encore le charme de cette moto.

Une commercialisation encore à venir

Pour finir, contrairement aux autres scooters électriques, ce véhicule unique donne un aperçu de l'avenir des deux-roues. BMW Motorrad n'a pas donné beaucoup de détails sur l'édition CE 02 x Vagabund, mais il s'agit d'un produit ultra-exclusif. C'est en raison du haut-parleur TE de 499,66€ qui a un thème minimaliste.

