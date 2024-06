Le temps est compté pour ces montres Samsung, mises en fin de vie par la marque

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs des montres connectées fonctionnant sous Tizen, Samsung va la mettre hors service. Cela a déjà commencé par la cessation des ventes de contenus payants sur le Galaxy Store et les restrictions à venir présage le clap de fin !

La rumeur qui circulait depuis quelque temps s'est finalement confirmée : Samsung a pris la décision d'arrêter la production de ses montres connectées fonctionnant sous Tizen, son propre système d'exploitation. Cette annonce a pris de court de nombreux adeptes du Galaxy Watch, et a suscité des interrogations quant à l'avenir de la gamme concernée par cette décision.

Alors que le marché des wearables continue de croître, cette décision de Samsung marque un tournant significatif dans l'industrie. Découvrons les raisons qui ont motivé ce choix et les potentielles répercussions sur le secteur des montres connectées.

Pourquoi Samsung a décidé de mettre fin aux montres connectées sous Tizen ?

Samsung a pris la décision d'arrêter la production des montres connectées sous Tizen pour plusieurs raisons, notamment la marque veut se concentrer davantage sur Wear OS. En effet, le géant sud-coréen a annoncé récemment un partenariat avec Google pour l'utilisation de ce nouveau système d'exploitation que Google utilise pour ses Smartwatches.

Cette collaboration vise à offrir une meilleure intégration avec les smartphones Android et à améliorer l'écosystème des wearables Samsung. Entre temps, cette décision vise également à offrir une meilleure expérience utilisateur. Cela permet entre autres de rendre plus fluide et plus harmonieuse l'utilisation des nouvelles générations de montre connectées Samsung. En prime, ces montres bénéficieront automatiquement des mises à jour proposées par Google.

Est-ce que la fin de ces montres connectées signe le début d'une nouvelle ère ?

Il faut croire que le délaissement de Tizen par Samsung est purement stratégique. L'enseigne vise à se tourner davantage vers Wear OS pour ses montres connectées afin d'offrir un écosystème plus vaste et compatible avec d'autres appareils Android. On pense que les développeurs tous comme les consommateurs peuvent en bénéficier. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres c'est que vont devenir toutes ses montres connectées Samsung qui fonctionnent sous Tizen ?

Bien que la transition vers Wear OS a débutée en 2021, il faut comprendre que les montres connectées fonctionnant sous Tizen ne seront définitivement obsolètes que d'ici 2025. Par contre, toutes les nouvelles applications pour les montres sous Tizen ne sont plus acceptées sur le Galaxy Watch. Cependant, les autres services liés au système d'exploitation restent encore disponibles. D'ici 2025, vous pouvez encore profiter de votre Tizen Watch sous certaines restrictions. Cela concerne entre autres la Galaxy Watch, la Galaxy Watch Active, et la Galaxy Watch Active 2.

