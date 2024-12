Des montres connectées prennent le volant des voitures Ford à distance !

Après avoir été un fervent supporter de l’Apple Watch pendant de nombreuses années, Ford a récemment décidé de faire un pas en avant en lançant sa propre application dédiée aux montres connectées Wear OS.

En dehors de l’application Tesla conçue par des développeurs indépendants, la plateforme Wear OS n’a pas vraiment reçu d’appui direct de la part des grands noms de l’industrie automobile. De ce fait, cette nouvelle application permettra sans doute aux utilisateurs de certaines voitures Ford de les contrôler directement depuis leur montre connectée Android.

Ford fait une entrée non remarquable dans l’univers des montres connectées

Ford avait déjà tenté de s’implanter dans le monde des smartwatch en 2015 avec une première application. Cependant, les responsables ont abandonné celle-ci l’année suivante pour des raisons qui restent floues.

Cela a laissé la plateforme WatchOS d’Apple comme la seule option viable pour les utilisateurs de montres connectées. Sauf que près de dix ans plus tard, Ford revient sur le devant de la scène. Il réaffirme son intérêt pour l’univers des montres connectées Android. Ils ont procédé au lancement de FordPass pour Wear OS.

Les quelques prérequis à savoir pour pouvoir utiliser l’application FordPass sur Wear OS

Des développeurs ont récemment mis l’application à disposition sur le Play Store. Et elle peut être téléchargée sur toutes les montres connectées compatibles avec Wear OS et les voitures électriques de Ford.

Toutefois, il est impératif que l’application mobile FordPass soit installée et configurée sur un smartphone. Qu’il soit sous Android 8.0 ou iOS 16 un tel outil serait très utile pour profiter des fonctionnalités offertes par la montre.

L’application FordPass pour Wear OS propose des outils essentiels pour les utilisateurs de véhicules Ford. Elle permet notamment de vérifier l’état de leur voiture et d’accéder à des services comme l’assistance routière.

Pour les modèles équipés de FordPass Connect, des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles. Il s’agit de la gestion des niveaux de batterie et de charge, ainsi que la possibilité de verrouiller et déverrouiller le véhicule à distance. Cela concerne les véhicules à moteur à combustion interne récents ainsi que les modèles électriques comme le Ford F-150 Lightning et l’Explorer EV.

Compatibilité des montres connectées avec l’app de Ford

Ford a également mis à disposition sur son site internet un guide pratique. C’est pour aider les utilisateurs à déterminer si leur véhicule est compatible avec FordPass Connect ou avec la fonction Sync Connect associée.

Grâce à cette application sur Wear OS, les conducteurs peuvent désormais gérer leur voiture Ford directement depuis leur poignet. Cela offre une alternative pratique à l’utilisation d’un smartphone.

Cependant, il est important de noter que Ford recommande une utilisation régulière de l’application mobile. C’est pour garantir que les fonctionnalités de contrôle à distance restent actives sur la montre connectée.

Un lien constant avec l’application mobile est nécessaire pour en tirer pleinement parti. Même si l’application sur Wear OS offre une grande commodité.

En somme, cette initiative de Ford marque un tournant dans l’intégration des technologies de smartwatch avec les véhicules. Cela ouvre la voie à une expérience utilisateur plus fluide et connectée.

