Cette montre connectée SANS écran vous avertit de manière surprenante !

La montre-bracelet, objet du quotidien pour des millions de personnes, est souvent utilisée de manière quasi obsessionnelle. De ce fait, l’usage d’une montre connectée sans écran peut changer la donne !

Pourquoi avons-nous besoin de connaître l’heure en permanence ? Et pourquoi oublions-nous ce que nous venons juste de voir quelques secondes plus tôt ? C’est à cette problématique que répond le concept de montre sans écran intitulé « Prompt ». Je vous en parlerai de suite.

Prompt, la montre connectée sans écran

Prompt se distingue radicalement des montres traditionnelles en n’affichant aucune information sous forme de chiffres, d’aiguilles ou d’écrans numériques. C’est vraiment une montre connectée sans écran à proprement parler.

En effet, cet appareil à placer au poignet comme une montre ne possède aucun mécanisme mobile visible, ni de connectivité sans fil comme le Bluetooth ou le Wifi. Elle s’éloigne également des montres connectées modernes.

Si celles-ci donnent l’heure, permettent de consulter des notifications et de suivre des données de santé, Prompt choisit de se concentrer uniquement sur l’essentiel. Cet appareil donne l’heure, mais d’une manière discrète et intuitive.

Fonctionnement

Le principe de fonctionnement de la montre connectée sans écran dénommée Prompt repose sur un système de vibrations. Chaque quart d’heure est signalé par une vibration spécifique. Cela permet à son utilisateur de connaître l’heure sans avoir à regarder la montre. Par exemple, une vibration indique que 15 min sont passées, deux vibrations indiquent que 30 minutes sont passées, et ainsi de suite.

En plus de ces vibrations, des lumières discrètes entourent la montre. Elles permettent de mieux visualiser l’heure avec plus de précision. Mais c’est toujours sans perturber l’utilisateur avec une lecture détaillée. Cette approche vise à offrir un moyen minimaliste et subtil de connaître l’heure, tout en respectant une certaine quiétude.

Prompt, une montre qui permet de vivre pleinement l’instant présent

Nous vivons dans une époque où la gestion du temps est primordiale. Chaque seconde peut sembler comptée. Cependant, en nous focalisant trop sur l’heure, nous risquons de perdre de vue l’instant que nous vivons.

C’est pourquoi la montre connectée sans écran Prompt a été pensée comme un outil qui permet de se libérer de cette obsession. En n’affichant pas l’heure de manière explicite, elle incite son porteur à se concentrer sur le moment présent. Elle lui permet de lâcher prise et de vivre sans être constamment distrait par la course du temps.

Une Anti-Watch originale

De plus, l’originalité de cette montre réside dans son côté « aimant« . Ce concept pourrait en surprendre plus d’un. En éliminant les distractions visuelles et numériques, Prompt pousse ses utilisateurs à mieux ressentir le passage du temps, sans pour autant être esclave de celui-ci.

En définitive, Prompt est bien plus qu’un simple accessoire de mode. Elle incarne une philosophie de vie. Dans un monde où l’on court après le temps, cette montre nous invite à faire une pause, à respirer et à redécouvrir le plaisir de laisser passer le temps tout en le contrôlant.

