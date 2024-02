[BON PLAN] – 400 euros de remise sur le moniteur gaming LG UltraGear

Transformez votre expérience de jeu et de divertissement avec le moniteur gaming LG UltraGear. IL s’agit d’un moniteur surprenant avec des couleurs pures et une résolution exceptionnelle en UHD 4K. Profitez dès maintenant d’une offre exclusive avec 31% de réduction et des facilités de paiement attractives.

Offrez-vous cet avantage exclusif !

Ne manquez pas cette offre exceptionnelle sur le moniteur gaming LG UltraGear. Bénéficiez d’une réduction de 31%. Le prix est à seulement 899,99 euros au lieu de 1299,22 euros. De plus, facilitez votre achat avec l’option de paiement en 4 fois, à seulement 225,00 euros par versement. Ainsi, ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique.

Les détails techniques du LG UltraGear 32GQ950P-B

Des performances exceptionnelles

L’écran Nano IPS avec Advanced True Wide Polarizer garantit des performances visuelles exceptionnelles. Avec un taux de contraste et une expression des couleurs optimisées, cet écran offre une qualité d’image supérieure. La vitesse IPS 1ms assure une réduction des images rémanentes. Cela offre ainsi des performances de jeu inédites.

Fluide et rapide

Avec un taux de rafraîchissement de 144Hz grâce au HDMI 2.1, cet écran assure des enchaînements d’images rapides et fluides. La technologie VESA Display HDR 1000 offre un contraste dynamique sur l’écran de 32 pouces en résolution UHD 4K. Cette technologie garantit une expérience de jeu à couper le souffle.

Technologie avancée pour les joueurs exigeants

Avec la technologie VESA Display Stream Compression, le LG UltraGear 32GQ950 prend en charge la résolution 4K UHD, un taux de rafraîchissement rapide de 144Hz, un temps de réponse de 1ms, le HDR, la compatibilité G-SYNC et les couleurs 10 bits via une seule connexion DisplayPort.

Confort et personnalisation

Le design du moniteur inclut un éclairage hexagonal et un cadre fin sur 3 côtés. Le support réglable assure un confort de jeu optimal. La sortie casque à 4 pôles permet de profiter du chat vocal pendant les sessions de jeu. L’interface graphique gaming permet des ajustements personnalisés pour une expérience unique.