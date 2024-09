MAJ majeure pour la Huawei Watch 4 Pro : HarmonyOS apporte des fonctionnalités inédites !

Après les smartphones et les tablettes, Huawei déploie la mise à jour ou MAJ Août 2024 pour la série Watch 4 Pro. L'entreprise dote alors les montres connectées de cette série de nouvelles améliorations de sécurité.

Le firmware cible également des bugs cachés dans le système de l'appareil. Voici ce qui peut être dit sur le sujet.

Une MAJ de la Huawei Watch 4 Pro qui tombe à pic

Alors qu'Apple s'apprête à faire la présentation de leurs nouveaux produits ce lundi 9 septembre 2024, les marques chinoises comme Huawei n'attendent pas d'être dépassées. Elle ne sort pas de nouveauté, améliorer les anciens modèles est tout aussi bien.

De ce fait, l'annonce d'une MAJ sur la Huawei Watch 4 Pro est une bonne nouvelle. Désormais la montre connectée sera dotée d'un un nouveau firmware et il en sera de même pour la Watch 4 Space Edition.

Le correctif de sécurité August 2024 vise à améliorer la stabilité de la smartwatch. Il résout les problèmes de système et les bugs anonymes. Il y en a parfois dans le système de l'appareil. Ils causent souvent des blocages, un fonctionnement anormal et d'autres problèmes dans votre gadget au poignet.

Une MAJ assez sélective

Huawei a recruté des utilisateurs de smartwatchs de la série Watch 4 en Chine pour tester la version bêta de HarmonyOS 4.2. Par contre, il s'agira d'une version bêta fermée. Seulement 6 000 utilisateurs seront sélectionnés pour la tester, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Si vous êtes parmi les heureux élus, il va falloir que vous vérifiiez certaines caractéristiques du logiciel HarmonyOS 4.2. La plupart ont déjà été annoncées par Huawei. Mais il est bon de les rappeler.

Les nouveautés sur votre Huawei Watch 4 Pro

Il s'agit notamment de voir si vous disposez de nouveaux cadrans de montre et de la version 2.0 de Health Glance, une mise à jour de l'outil précédent. La version 2.0 surveille treize données biométriques au lieu de dix. Et il s'avère qu'elle apporte de nouveaux outils d'analyse de l'arythmie, de détection de l'apnée du sommeil et d'évaluation des risques d'hyperglycémie.

De plus, la Huawei Watch 4 Pro sera équipée de la clé de voiture à bande ultra-large (UWB). Elle offre une nouvelle façon de déverrouiller sa voiture à l'aide de l'appareil portable. Ces fonctionnalités sont normalement toutes présentes dans la smartwatch Huawei Watch 4 Pro Space Exploration, qui a récemment été lancée en Chine.

Les étapes à suivre pour disposer de cette mise à jour

La mise à jour a été publiée sous le numéro HarmonyOS 4.2.0.365. Le firmware pèse 456 MB. Et il est déjà en train d'être déployé par vagues sur les appareils du marché mondial. Vous pouvez vérifier l'OTA dans les paramètres de la montre ou via une application sur votre smartphone.

A proprement dit, les utilisateurs doivent télécharger un logiciel pour installer les dernières améliorations de sécurité. Mais si le processus de téléchargement peut prendre un certain temps en fonction de la connexion Internet.

Une concurrence qui se fait ressentir par l'amélioration de la Huawei Watch 4 Pro

Le géant chinois de la technologie a déjà servi le patch de sécurité d'août 2024 à divers modèles sur le marché mondial. La liste comprend le P60 Pro, le Mate 50 Pro, le Mate X3, la série Nova 11, le Nova 9, et des tablettes comme le MatePad Pro 13.2 ainsi que la première génération du MatePad SE.

Maintenant, Huawei apporte la MAJ August 2024 pour la série Watch 4 Pro. Les propriétaires d'appareils en Europe peuvent identifier la mise à jour avec la version HarmonyOS 4.2.0.365.

