Optimisations de point : La smartwatch hybride de Garmin passe à la vitesse supérieure !

Si vous possédez le modèle hybride Garmin vivomove Trend, sachez que votre montre connectée bénéficie désormais d’une mise à jour.

Permettant à la smartwatch Garmin d’être plus stable, les changements que cette mise à jour apporte sont définitivement les bienvenus. Voici de quoi il retourne.

Nouvelle mise à jour, aubaine pour la série de montres hybrides de Garmin

Il n’est pas rare que Garmin sorte des mises à jour. Au contraire, les utilisateurs de ces montres connectées y ont droit presque tous les trimestres. Mais, là il y a une petite différence. En effet, ce sont toujours les montres de la série Forerunner, Epix et Fenix qui en bénéficient.

Les modèles de montres Garmin hybrides sont souvent mises de côté, mais pas cette fois-ci. A présent, c’est la smartwatch hybride Garmin vivomove Trend qui reçoit une nouvelle mise à jour stable.

Cette MAJ est officiellement connue sous le nom de version 2.27 du micrologiciel de Garmin. Elle est censée résoudre un problème lié à la fonction GPS de l’appareil. De plus, elle est supposée apporter des améliorations au système.

Un déploiement progressif de la mise à jour

Il est agréable de savoir que la smartwatch hybride Garmin vivomove Trend va faire l’objet d’une mise à jour, mais selon quelques informations que je viens de lire sur le forum de la marque, cette MAJ ne sera pas déployée d’un seul coup. Non, elle se ferra progressivement.

De plus, des instructions de téléchargement seront transmises aux utilisateurs. De cette manière, il sera sans doute plus simple d’installer ces changements quand la version vous parviendra. En effet, la version 2.27 du micrologiciel est une mise à jour stable mais considérée comme mineure. C’est peut-être pour cela que Garmin ne la déploie pas à grande échelle. Mais ce n’est qu’une théorie.

Une amélioration qui tombe à pic

Quoi qu’il en soit, il est bon de pouvoir compter sur cette MAJ. La smartwatch hybride a été lancée en 2023. Et depuis, il faut dire que les utilisateurs ont dû compter sur ses fonctions basiques. Ce modèle associe en effet un cadran de montre analogique à des fonctions de suivi de la santé et de la condition physique. Vous avez la surveillance du sommeil et du niveau de stress, mais rien de véritablement spécial.

La transformation la plus récente que cette montre a subi date d’il y a 7 mois après la version 2.26. C’était une autre petite mise à jour qui résolvait un problème avec l’outil de portefeuille. Actuellement, la mise à jour récente rectifie la fonction GPS connectée. Vous n’aurez plus de soucis quant aux distances incorrectes que la montre affichait autrefois.

Détails à tenir en compte

Par contre, il s’avère que la mise à jour a été publiée pour au moins 50 % des utilisateurs. C’est un message d’un membre de l’équipe Garmin sur le forum de la marque qui l’indique. Toutefois si vous en bénéficiez, n’hésitez pas à télécharger la version 2.27 du micrologiciel pour le wearable vivomove Trend.

Cela se fait via l’application smartphone Garmin Connect ou Garmin Express. Mais si vous rencontrez un ou des soucis, il est dit que les utilisateurs peuvent les signaler en créant un nouveau fil de discussion dans le forum.

