Garmin lance une super mise à jour pour la plupart de ses MEILLEURES montres connectées

Si vous possédez une montre connectée Garmin, la marque a récemment annoncé le début d’une nouvelle phase de mise à jour 19.21 sous forme de test bêta pour ses montres connectées les plus populaires.

Il s’agit de la publication d’un meilleur logiciel. Il permettra sans nul doute de profiter plus pleinement des avantages qu’offrent ces smartwatch Garmin. Voici ce qu’il en est.

Version 19.21, une superbe mise à jour pour les montres Outdoor de chez Garmin

Il est assez commun que Garmin lance souvent des mises à jour. La plupart sont destinées à leurs smartwatch de la gamme Forerunner. Les gammes Fenix et Epix sont souvent mises de côté. Mais cette fois, la donne change et cette fois ce sont précisément ses montres outdoor qui en bénéficieront.

La fameuse mise à jour 19.21 sera disponible pour les modèles Fenix 7, Fenix 7 Pro, Epix 2 et Epix 2 Pro. Puis, il s’avère aussi que les modèles spéciaux comme l’Enduro 2, la Quatix 7 et la MARQ Gen 2 y auront également droit.

Cela promet donc du lourd, vu que ce sont les montres les plus chères de chez Garmin. Ce qui sous-entend que ce sont les modèles les plus avancés en termes d’options et de fonctionnalités.

Une installation assez complexe

La version bêta 19.21 promet une mise à jour d’enfer des montres connectées Garmin. Mais il va tout de même falloir bûcher pour l’installer. En effet, les utilisateurs doivent lancer manuellement la mise à jour car elle n’est pas téléchargée automatiquement.

Si vous n’êtes pas habitué à aller dans les menus de votre smartphone et de votre smartwatch, c’est le moment d’apprendre. Mais si vous ne savez vraiment pas comment faire pour l’installer, il est recommandé de s’adresser à une personne de votre entourage.

De préférence, choisissez une personne qui possède également une ou des montres connectées similaires à la vôtre. Et si elle a déjà effectué la mise à jour et que cela a réussi, c’est encore mieux. Mais si vous avez peur de faire une erreur vous pouvez vous adressez à un professionnel de chez Garmin.

Détails à tenir compte lors de l’installation

Il est à noter que la fonction ECG sera désactivée pendant l’installation de la version bêta. Les utilisateurs peuvent vérifier la présence de la mise à jour en allant dans le menu : Menu principal, Système, Mise à jour du logiciel, Rechercher les mises à jour. Vous pouvez rejoindre le programme bêta via l’application Connect.

Les nouveautés apportées par la mise à jour 19.21

En installant la nouvelle mise à jour 19.21 sur votre Garmin Fenix 7, Fenix 7 Pro, Epix 2 ou Epix 2 Pro elles comporteront des contrôles cartographiques améliorés. Cela devrait améliorer la navigation.

Sinon, Garmin a corrigé plusieurs bugs constatés par un bon nombre d’usagers. Il y a notamment ceux liés à la natation en piscine, où la distance pouvait être affichée comme nulle. Elle a également corrigé un problème lié à la perte des données d’altitude lors d’activités sportives.

Une autre amélioration importante a été la suppression du délai d’allumage de la lampe de poche sur certains cadrans de montre Connect IQ.

