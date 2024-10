Incroyable ! La dernière mise à jour de Garmin booste la batterie de votre smartwatch comme jamais !

Désormais, la smartwatch Garmin Forerunner 255 bénéficie d’une nouvelle mise à jour (MAJ) qui permet de booster sa batterie comme jamais.

Cette mise à jour est très stable selon les personnes qui l’ont déjà testé. Voici ce qu’il en est.

Une MAJ faisant faire un bond en avant à la Forerunner 255

Récemment, c’est une véritable renaissance que l’une des smartwatch phares de Garmin connaît. En effet, la Forerunner 255 est connue pour être une superbe montre connectée de course. Cependant, son autonomie ne se démarque pas.

Maintenant, la version 20.29 du logiciel conçu pour cette tocante digitale lui donne une autonomie spectaculaire et des fonctionnalités inédites. De plus, cette MAJ apporte son lot de correctifs et d’améliorations.

Une batterie grandement améliorée grâce à cette MAJ

En premier lieu, il est bon de préciser que le booste de la batterie de la Garmin Forerunner 255 est un vrai tour de force. Si les notes officielles de la MAJ restent floues sur ce point, les retours positifs des utilisateurs sont unanimes sur ce point.

Si la version 20.26 n’avait pas satisfait les fans de la marque, la version 20.29 redonne le sourire. On ne compte plus les témoignages positifs sur les forums spécialisés. Ils font tous état d’une amélioration significative de l’autonomie.

Des personnes mentionnent même avoir gagné plusieurs jours d’utilisation entre deux charges. C’est un succès qui replace la Forerunner 255 parmi les montres les plus appréciées du grand public.

Pour bénéficier de toutes les améliorations qu’apporte la version 20.29 du logiciel de Garmin, la mise à jour devrait normalement s’installer automatiquement sur votre Forerunner 255. Mais si ce n’est pas le cas, il suffit de forcer la mise à jour.

Il faut d’abord accéder au menu principal de la montre, sélectionner « Système », appuyer sur « Mise à jour du logiciel », puis sur « Rechercher des mises à jour ». Généralement, en quelques minutes, la Forerunner 255 se transformera pour devenir l’alliée idéale à votre poignet.

La détection d’incident est meilleure

Ensuite, il s’avère que Garmin s’est toujours préoccupé de la sécurité des utilisateurs de leurs montres connectées. C’est pourquoi, chaque mise à jour est importante. La dernière en date permet de détecter les incidents plus aisément.

Auparavant, elle ne s’activera qu’après la fin d’une activité. Cela pourrait alors engendrer de fausses alertes. Mais maintenant, la Forerunner 255 est plus intuitive, en désactivant automatiquement la détection d’incident une fois votre séance terminée.

La détection de véhicules, un bémol pour les cyclistes

Pour suivre, si la MAJ de la batterie de la Garmin Forerunner 255 est géniale, des utilisateurs ont signalé un nouveau souci. Cela se rapporte à la compatibilité avec les accessoires de radar rétroviseur. La montre ne peut pas détecter les véhicules approchant par l’arrière. Certes elle émet parfois une alerte mais brièvement. Les cyclistes sont donc conviés à rester vigilants en attendant une éventuelle amélioration de cette fonction.

