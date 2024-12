Garmin lance une version bêta innovante après cette mise à jour pour smartwatch

Après le fait que la dernière mise à jour bêta de Garmin ait créé des bugs, la marque lance une nouvelle version expérimentale pour plusieurs de ses montres connectées. Les modèles concernés par cette mise à jour bêta incluent les Fenix 7, Fenix 7x, Fenix 7s, Epix, Enduro 2 et Marq Gen 2.

Cette mise à jour, baptisée 19.38, a été annoncée sur le forum communautaire de la marque. Là, il a été précisé qu’elle ne concernait pas les versions Pro des montres. Cela comprend la Fenix 7 Pro Sapphire Solar.

Une nouvelle version bêta qui arrive après la mise à jour stable 19.34 de Garmin

Lancée quelques semaines plus tôt, la dernière mise à jour bêta de Garmin a causée pas mal d’inconvénients pour les utilisateurs de leurs montres. Par conséquent, cette nouvelle mise à jour a pour principal objectif de résoudre ces problèmes rencontrés.

En tout, les développeurs ont corrigé 6 anomalies. Il y a un problème de synchronisation entre les programmes d’entraînement de la montre et ceux de Garmin Connect. Ce bug empêchait l’alignement des informations entre les deux systèmes. Cela perturbait l’expérience des utilisateurs.

D’autres améliorations corrigent les totaux hebdomadaires incorrects qui s’affichaient parfois sur certains modèles de montres. Un autre problème résolu concernait les interruptions imprévues lors de l’enregistrement d’une activité. C’est un dysfonctionnement qui avait pu causer des pertes de données pour certains utilisateurs.

Garmin, très impliqué dans la résolution des bugs

Par ailleurs, Garmin a rectifié l’absence des icônes de zoom et de panoramique sur les cartes. C’est un aspect graphique important pour la navigation. La marque a également corrigé un bug qui empêchait la traduction des noms des sessions d’entraînement. C’est le détail qui manquait pour certains utilisateurs non anglophones.

En ce qui concerne le suivi du sommeil, l’équipe a également réglé un souci. Certaines montres redémarrent l’analyse des données de sommeil après qu’il a été terminé. Ce problème, bien que mineur, pouvait perturber la collecte de données et rendre les analyses de sommeil inexactes.

Installation de la nouvelle mise à jour bêta de Garmin

Pour installer cette mise à jour bêta, il suffit aux utilisateurs de suivre un chemin simple sur sa Garmin. Il faut aller dans : Menu -> Système -> Mise à jour du logiciel -> Vérifier les mises à jour. Cela permet de télécharger et d’appliquer la version bêta sans difficulté.

Cependant, la disponibilité de cette mise à jour n’est pas encore étendue. Tous les utilisateurs des modèles Fenix 7 non Pro et des autres montres concernées n’en dispose pas. Garmin n’a pas encore communiqué la date exacte à laquelle cette version bêta sera disponible pour l’ensemble des appareils.

Date de disposition

En outre, les utilisateurs se demandent quand la première mise à jour bêta du cycle 20.xx sera lancée. Les informations spécifiques à ce sujet restent inconnue pour l’instant. Les tests des versions bêta sont un processus continu. Les utilisateurs de ces modèles peuvent s’attendre à de nouvelles améliorations au fur et à mesure que de nouveaux bugs seront identifiés et corrigés.

Au final, cette mise à jour bêta 19.38 est une étape importante dans l’amélioration des smartwatch Garmin. Bien que principalement axée sur la correction de divers bugs techniques, elle représente un pas vers une expérience utilisateur plus fluide et fiable.

Elle est pour ceux qui utilisent ces montres de sport haut de gamme. Garmin continue de travailler activement pour offrir une meilleure synchronisation, une navigation plus fluide, et un suivi des activités plus précis.

