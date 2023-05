Mélomane et écolo ? Fairphone a le casque audio pour vous !

Fairphone a élargi son catalogue en lançant son premier casque audio sans fil fabriqué à partir de matériaux recyclés et facilement réparables.

Fairphone élargit son catalogue avec son nouveau casque Fairbuds XL

Ce nouveau produit est désormais disponible pour les consommateurs. Depuis son arrivée sur le marché en 2013, Fairphone s’est fait une place en proposant un smartphone plus respectueux de l’environnement et de l’éthique du travail par rapport à la concurrence. En accord avec ses valeurs, la marque ne cherche pas à proposer une multitude de produits, se concentrant sur le Fairphone 4 et les écouteurs True Wireless.

Un casque écologique et durable

Cette semaine, Fairphone a étoffé sa gamme en ajoutant un nouveau produit : le casque sans fil Fairbuds XL, qui reste fidèle à son engagement écologique. Ce casque présente de nombreux atouts pour les mélomanes soucieux de l’environnement. En accord avec la philosophie de la marque, le Fairbuds XL est conçu en utilisant des matériaux équitables et recyclés tels que le plastique et l’aluminium. Les coussinets et le bandeau sont quant à eux fabriqués à partir de cuir 100% vegan, ce qui est très positif.

Le casque de Fairphone : un produit facilement réparable

Pour aller encore plus loin dans son approche durable, Fairphone a conçu le casque Fairbuds XL de manière à ce qu’il soit facilement réparable. Fabriquer un casque avec des matériaux recyclés est essentiel, mais il est tout aussi important de s’assurer qu’il puisse nous accompagner pendant longtemps. C’est pourquoi le Fairbuds XL comprend 11 pièces détachées modulaires, ce qui facilite les réparations en cas de problème.

Une qualité audio exceptionnelle

Le Fairbuds XL met l’accent sur la durabilité et l’écoresponsabilité, mais il ne néglige pas l’aspect audio, crucial pour un casque. Doté de haut-parleurs dynamiques de 40 mm, il garantit des aigus nets, des médiums chaleureux et des basses puissantes. Le Fairbuds XL se démarque également par sa réduction active du bruit, offrant une immersion totale dans l’expérience sonore sans aucune perturbation.

Une autonomie remarquable et une utilisation polyvalente

Ce casque sans fil offre une autonomie impressionnante de 30 heures, vous permettant d’écouter votre musique préférée ou vos podcasts favoris sans interruption. Que ce soit pour travailler ou voyager, il constitue l’accessoire idéal. Cependant, notez qu’il est également possible de l’utiliser en mode filaire si nécessaire, vous offrant ainsi une plus grande liberté d’utilisation.

La disponibilité du nouveau casque de Fairphone

Le casque Fairbuds XL est disponible en noir ou en vert et est commercialisé au prix de 249 euros sur le site de Fairphone. Veuillez noter que le câble de recharge ainsi que le câble USB-C vers mini jack 3,5 mm ne sont pas inclus dans la boîte, il faudra donc les acquérir séparément. Fairphone propose ainsi un casque écolo de qualité, qui répond à la fois aux exigences environnementales et aux attentes audiophiles des utilisateurs.