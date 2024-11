Cette smartwatch peut déjouer les maladies non diagnostiquées et sauver votre santé !

Si vous présentez les symptômes d’une maladie cardiaque, il vous suffit d’appuyer sur un bouton de la Masimo W1 smartwatch pour obtenir un ECG. Ce n’est pas un canular ni une blague, cet appareil peut bel et bien vous aider à améliorer votre santé.

Même si la société Masimo qui produit la W1 smartwatch a perdu son procès contre Apple, le succès de leurs produits n’est pas entaché. Au contraire, ils bénéficient d’une meilleure médiatisation. Et c’est grâce à l’efficacité de leur montre connectée qu’ils le prouvent. Je vous en parlerai de suite.

La Masimo W1 smartwatch, un moyen efficace pour surveiller la santé en temps réel

Parmi les montres connectées conçues par Masimo, le modèle W1 est sans doute le plus abouti. C’est un appareil très précis capable de déceler vos soucis de santé. Par contre, ce n’est pas une montre de sport.

Selon la BBC, le CHUV, Patrick Schoettker et ses collègues mènent un essai qui consiste à donner aux patients une smartwatch appelée Masimo W1 avant leur consultation préopératoire. Et cette smartwatch est en train de faire des émules, car elle s’avère très efficace. Concrètement, elle récolte les données de santé des patients qui la portent au poignet pendant un certain temps et celles-ci peuvent être utilisées par la suite.

Des données utilisées pour comprendre l’état de santé des patients

La Masimo W1 smartwatch mesure en continu la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le taux d’oxygène dans le sang, le pouls et le niveau d’hydratation. Ce sont les principales mesures dont les médecins ou les paramédicaux ont besoin pour déterminer le traitement qu’une personne doit suivre.

Cela peut paraître incroyable mais il suffit simplement d’appuyer sur un bouton pour obtenir un électrocardiogramme (ECG) qui enregistre facilement l’activité du cœur. Si les symptômes d’une maladie se déclarent, il est donc possible de déterminer ses origines en avance. Et cela est très avantageux pour soigner les personnes atteintes de pathologies diverses.

Une étude qui donne des résultats positifs

D’ailleurs Gosia Wamil, cardiologue consultante à la Mayo Clinic Healthcare de Londres, a déclaré que : « de plus en plus de patients sont prêts à utiliser leur smartwatch pour acquérir des données ». Ensuite, ces personnes sont prêtes à apporter ces résultats auprès du personnel de santé adéquat afin qu’ils les analysent. Les chercheurs disent donc qu’ils « peuvent alors approfondir leurs recherches et confirmer ces anomalies. »

Schoettker ajoute d’ailleurs qu’ils : « prévoient d’utiliser ces données préopératoires pour prédire d’éventuelles complications pré ou postopératoires et agir en conséquence de manière préventive. » En fait, aujourd’hui, les analystes prévoient que plus de 400 millions d’appareils seront vendus dans le monde d’ici 2027.

Une technologie qui a de l’avenir

Souvent, le patient est victime de maladies graves parce que la maladie n’est pas détectée. Ils peuvent même ne pas présenter de symptômes pendant 24 heures. Mais grâce à ces montres connectées, ils peuvent facilement surveiller leur état de santé.

Dans les cliniques de cardiologie, de nombreux patients se plaignent de palpitations. Et le personnel médical a l’habitude d’avoir des cassettes qu’ils peuvent coller sur leur poitrine et enregistrer leur ECG pendant 24 heures. Mais là, c’est plus rapide grâce au fait d’avoir des données continues. De ce fait, cette technologie a réellement de l’avenir.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn