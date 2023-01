Lockwood & Co : La fin de la saison 1 expliquée

Lockwood & Co a laissé son public sur une fin de saison 1 très ouverte. Ces interrogations annoncent peut-être de grandes choses pour la deuxième saison.

Lockwood & Co donne l’impression d’être un remake de Chair de poule, la série canadienne des années 90 créée par R. L. Stine. Le nouveau titre de Netflix est l’adaptation des romans éponymes de Jonathan Stroud. Comme dans les livres, la série suit les péripéties de 3 mineures qui se lancent dans le milieu très risqué de la chasse aux fantômes. Anthony Lockwood (Cameron Chapman), George Karim (Ali Hadji-Heshmati) et Lucy Carlyle (Ruby Stokes) enchaînent les bons comme les mauvais coups au fil des épisodes. On ne peut que se sentir investi en regardant Lockwood & Co jusqu’à la fin de la saison 1.

L’univers de Lockwood & Co

Lockwood & Co est un thriller fantastique se déroulant dans un univers uchronique. Les fantômes ont envahi le monde. Ils peuvent faire beaucoup de mal aux vivants. Les agences de chasse aux fantômes sont courantes. Elles ne recrutent que les personnes en mesure de voir ou d’entendre les revenants. Lucy est particulièrement douée pour entendre les fantômes. Elle fuit son pénible quotidien dans le domicile familial pour trouver refuge dans une agence londonienne de chasse aux fantômes.

Cette agence est Lockwood & Co dont la particularité est de n’employer aucun adulte. Elle est dirigée par Lockwood avec l’assistance de George. Le premier est un susceptible je-sais-tout et le second est un brillant génie ne manquant pas de sarcasme. Les 3 jeunes chasseurs ont ainsi à cœur de prouver aux agences concurrentes qu’ils sont tout aussi compétents malgré leur jeune âge.

Lockwood, Lucy et George forment le trio de choc de Lockwood & Co.

Le Miroir d’os et le livre de Dulac

L’équipe de Lockwood & Co fait une étrange découverte quand elle procède à des fouilles dans un cimetière. Elle trouve un très vieux cercueil métallique avec un squelette dedans. George comprendra plus tard qu’il s’agit d’Edmund Bickerstaff, un illustre adepte de magie noire disparu un siècle plus tôt. Le trio découvre aussi un artefact magique très ancien appelé Miroir d’os qu’il va rapidement perdre. Notez que cet étrange objet va jouer un rôle décisif à la fin de la saison 1 de Lockwood & Co.

Lockwood et Lucy infiltrent les locaux de l’agence d’enquête paranormale Fittes pour voler le livre de Dulac. Ce dernier est le journal de la spécialiste des sciences occultes Mary Dulac. L’ouvrage détaille les circonstances de la mort de Bickerstaff. On apprend aussi que le Miroir d’os est une ouverture vers l’Éternel. Il s’agit d’un autre monde capable de posséder celui ou celle en possession de l’artefact.

Lockwood & Co tease un vaste complot à la fin de sa saison 1

L’équipe de Lockwood & Co récupère le Miroir d’os que Julius Winkman avait en fait volé. Elle est ensuite confrontée au Golden Blade, un mercenaire spécialiste des lames. Celui-ci se révèle être un complice de l’agence Fittes. Nos héros arrivent à s’en sortir. George se voit confier l’artefact afin de le remettre au DEPRAC, l’autorité chargée de réguler les activités en lien avec les fantômes. Hypnotisé, George va plutôt retrouver la chercheuse en paranormal Pamela Joplin. Cette dernière va prendre en otage George et Kipps de l’agence Fittes.

Le Miroir d’os permet de regarder une autre dimension, appelée l’Eternel.

Lockwood et Lucy découvrent les plans de Joplin. Les deux vont la retrouver dans les catacombes. Ils font équipe avec des membres de l’agence Fittes pour sauver George et Kipps. Lucy découvre ensuite la méthode pour utiliser le Miroir d’os. Il faut une personne de nature curieuse et vulnérable. Les adolescents ont donc le profil idéal. Mais en réalité, l’Éternel se nourrit de l’énergie vitale de toute personne qui regarde à travers l’artefact.

George détruit le miroir magique et libère le fantôme de Bickerstaff. Joplin perd la vie en regardant quand même à travers les petits morceaux. Lockwood parvient à sauver ses deux collègues du fantôme de Bickerstaff. Puis, il est suggéré que la relation entre Penelope Fittes (Morven Christie), patronne de l’agence Fittes, et The Golden Blade est plus complexe qu’il n’y paraît. La série se ferme sur Lockwood sur le point de révéler son passé trouble.

