LG dévoile une caméra pour smartphone qui change tout !

LG dotera ses nouveaux smartphone d’une caméra à zoom optique, une nouvelle technologie qui fera toute la différence.

LG Innotek, filiale de LG, présentera prochainement son capteur doté de zoom optique lors du CES de Las Vegas cette semaine. Véritable révolution en matière de prise de photos, cette technologie remplacera la traditionnelle imagerie numérique dont la plupart des Smartphones haut de gamme se dotent.

Un zoom optimal pour un design épuré, lisse et ergonomique

La nouvelle technologie lancée par Innotek promet une plus grande précision lors des prises de photos avec zoom. De ce fait, les nouveaux Smartphones de la marque LG bénéficieront très prochainement d’une caméra plus performante au design plus ergonomique.

Après son Smartphone à écran pliable, LG annonce sa technologie intégrant des fonctions télescopiques pour les appareils photo reflex numériques. La caméra bénéficiera d’un module compact pour offrir beaucoup plus d’espace à l’intérieur du mobile. Cela permet entre autres d’accueillir une plus grande batterie ou un plus grand capteur.

Un zoom optimal pour des prises encore plus optimales

La plupart des appareils photo et caméra pour Smartphone de la marque LG ne permettent pas d’effectuer un zoom optique jusqu’à présent. Bien qu’ils soient équipés d’un zoom numérique, la qualité qu’ils offrent est largement inférieure.

Le nouveau module qui complètera la caméra des nouveaux Smartphones LG corrigera ce problème. Il permettra d’effectuer des zooms entre les plages 4x et 9x. Cela a pour objectif d’obtenir une image de haute qualité. Qui plus est, l’option évitera toute dégradation des zooms numériques.

Une collaboration qui promet une percée technologique

Pour le lancement de sa nouvelle caméra pour Smartphone, l’entreprise coréenne travaille en étroite collaboration avec Qualcomm célèbre pour sa puce Snapdragon 8 Gen 2. A noter que même Apple est aujourd’hui un client de LG Innotek. On peut donc croire que la marque à la pomme utilisera cette technologie pour le lancement de l’iPhone 15 dans le courant de 2023.

Toutefois, Sony a déjà incorporé une technologie similaire pour son Xperia 1 IV l’année dernier. L’appareil phare embarque un objectif avec zoom 3,5x à 5,2x pour des photos des plus potables. Nous attendons de voir la suite !